Протягом минулої доби, 24 березня, російські військові атакували дев'ять населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 25 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Обстріли, Запорізька область, 24 березня 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області
Загалом армія РФ завдала 258 ударів по містах та селах Запорізької області:
- шість авіаційних — по Малинівці, Роботиному та Малій Токмачці;
- 22 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку;
- 230 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Приютного, Вербового та Новоданилівки.
Обстріли, Запорізька область, 24 березня 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області
"Надійшло щонайменше п'ять повідомлень від постраждалих про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Наслідки обстрілів по Запорізькій області, 24 березня 2024. Фото: Телеграм/Іван Федоров
Також минулої доби, 22 березня, на Оріхівському напрямку армія РФ тричі за підтримки авіації атакувала позиції Сил оборони в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області, повідомили в Генштабі ЗСУ.
Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber