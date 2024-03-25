Протягом минулої доби, 24 березня, російські військові атакували дев'ять населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 25 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Обстріли, Запорізька область, 24 березня 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Загалом армія РФ завдала 258 ударів по містах та селах Запорізької області:

шість авіаційних — по Малинівці, Роботиному та Малій Токмачці;

22 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку;

230 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Приютного, Вербового та Новоданилівки.

Обстріли, Запорізька область, 24 березня 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

"Надійшло щонайменше п'ять повідомлень від постраждалих про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів по Запорізькій області, 24 березня 2024. Фото: Телеграм/Іван Федоров

Також минулої доби, 22 березня, на Оріхівському напрямку армія РФ тричі за підтримки авіації атакувала позиції Сил оборони в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області, в Генштабі ЗСУ.

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