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18 атак армії РФ, збитий безпілотник. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині станом на вечір 24 березня
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18 атак армії РФ, збитий безпілотник. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині станом на вечір 24 березня

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обстріл Нікопольщини
Наслідки обстрілу Нікопольщини, 24 березня 2024 року. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака

Впродовж 24 березня армія РФ 18 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини: завдала ударів по Нікополю, Мирівській, Марганецькій і Покровській громадах.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, війська РФ скерували півтора десятки ударних дронів різного типу та тричі вдарили з артилерії.

"Пошкоджено багатоквартирний будинок, сім приватних осель, пару господарських споруд. Потрощений гараж, ще один – знищений. Побиті два приватні підприємства, інфраструктурний обʼєкт, магазин, автівки, лінії електропередач", — написав посадовець.

Загиблих і поранених немає.

Також пообіді 24 березня бійці Повітряного командування "Схід" знищили російський безпілотник у Павлоградському районі.

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