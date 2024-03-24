Впродовж 24 березня армія РФ 18 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини: завдала ударів по Нікополю, Мирівській, Марганецькій і Покровській громадах.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, війська РФ скерували півтора десятки ударних дронів різного типу та тричі вдарили з артилерії.
"Пошкоджено багатоквартирний будинок, сім приватних осель, пару господарських споруд. Потрощений гараж, ще один – знищений. Побиті два приватні підприємства, інфраструктурний обʼєкт, магазин, автівки, лінії електропередач", — написав посадовець.
Загиблих і поранених немає.
Також пообіді 24 березня бійці Повітряного командування "Схід" знищили російський безпілотник у Павлоградському районі.
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