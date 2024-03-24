НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Влада РФ пропонує "ветеранам СВО" посади держслужбовців на ТОТ України — Центр нацспротиву
ОКУПАЦІЯРОСІЯУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуПолітикаСвітЖиття

Влада РФ пропонує "ветеранам СВО" посади держслужбовців на ТОТ України — Центр нацспротиву

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Росія
Російські солдати. AP

Влада Росії пропонує ветеранам так званої "спеціальної військової операції" (так у РФ називають війну проти України) посади держслужбовців на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву (ЦНС).

"Ворог заохочує росіян воювати проти України обіцянками щодо працевлаштування в окупаційних адміністраціях. У межах програми "герої СВО" кожен окупант після закінчення контракту може залишитись на ТОТ України й отримати посаду в окупаційних структурах. Таким чином у Кремлі планують подолати дефіцит кадрів, адже місцеві у більшості не працюють з ними", — йдеться у повідомленні.

У ЦНС підкреслили, що для отримання посади "ветеранам СВО" необхідно вищу освіту, але у разі її відсутності їх відправляють на курси у місцеві "фейкові виші", які за кілька місяців видадуть "необхідні дипломи".

Там також акцентували, що ніхто з колаборантів та "ветеранів СВО" не уникне покарання за свої злочини проти людства.

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
Родини Кошель та Вороновські, які виїхали з Маріуполя до Запоріжжя та відновили бізнес
"Це був такий потужний ривок іти та жити": історії двох родин з Маріуполя, які відновили власну справу в Запоріжжі
крим, вибух, гвардійське
Внаслідок атаки на НПЗ у Криму горіли 3 ємності з нафтопродуктами і склад — росЗМІ
У Маріупольському районі внаслідок вибухів загинули семеро російських окупантів
В окупованому Маріупольському районі внаслідок вибухів щонайменше семеро російських окупантів загинули — радник мера
Севастополь
У Севастополі пролунав вибух, окупанти повідомляють про знищення вибухонебезпечних предметів
На початок