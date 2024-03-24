Озброєні люди намагались увірватися до райвідділку поліції у Єревані

У Єревані (столиця Вірменії) сьогодні, 24 березня, невідомі озброєні люди намагались увірватися до районного відділку поліції, після чого сталася стрілянина та пролунали вибухи.

Про це повідомляють вірменські видання Shamshyan та News.am.

Інцидент стався на півночі Єревана в районі Нор-Норк. Припускається, що напад могли влаштувати члени організації "Бойове братство" після того, як понад двадцять їх членів сьогодні були затримані поліцією. За даними журналістів, учасники "Бойового братства" вимагають звільнити своїх членів.

Як пише News.am, пізніше у МВС Вірменії поінформували, що троє озброєних людей сьогодні, близько 17:00 за місцевим часом, намагалися захопити поліцейський райвідділок. Вони застосували гранату, внаслідок чого двоє з тих, хто намагався увійти до будівлі, отримали поранення і були госпіталізовані.

"Один із них зараз продовжує знаходитися навпроти будівлі відділу поліції. Проводяться відповідні заходи щодо його знешкодження", — йдеться у повідомленні.

Наразі біля райвідділку знаходяться сили спецпідрозділу Служби національної безпеки Вірменії. Переговори з озброєним чоловіком тривають вже понад дві години. З ним ведуть переговори особисто начальник поліції Арам Ованісян та начальник кримінальної поліції Вардан Варданян.

Станом на 19:32 за місцевим часом спецпризначенці нейтралізували та затримали чоловіка, озброєного гранатою.

Речник МВС Вірменії Нарек Саркісян повідомив журналістам, що затриманий чоловік зараз перебуває у будівлі поліції Нор-Норка. При цьому за його словами, наразі невідомо, чого саме вимагали озброєні чоловіки.

Заступник мера Єревана Армен Памбухчян у розмові із журналістами зазначив, що у нього немає відомостей про те, ким є озброєний гранатою чоловік, і знає лише, що дві людини госпіталізовані.

"Я не знаю, чого він хотів, але було очевидно, що ця поведінка, характерна для терористичного акту, і останній був нейтралізований. Будь-яка особа, яка з'являється у відділенні поліції з будь-яким озброєнням чи вибухівкою, згідно з нашим кримінальним кодексом, це є терористичним актом", — сказав він.