Після 13:00 російська армія обстріляла трьома фугасними авіаційними бомбами селище Перемога Білопільської громади на Сумщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, приватні будинки та господарчі споруди.
Про це Суспільному повідомив Білопільський міський голова Юрій Зарко.
Обстріляли дуже сильно. В результаті пошкоджені будинки, автомобілі, гаражі й об'єкт енергетичної інфраструктури. У селі тимчасово немає світла, газу та води. Дивом люди не постраждали.
Нагадаємо, селище Перемога знаходиться за 15 кілометрів від кордону з РФ.
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram