На Дніпропетровщині поліцейські вибухотехнічної служби знешкодили бойові частини від безпілотника "Shahed".

Про це йдеться на сайті обласної поліції.

За повідомленням, уламки одного з безпілотників, якими війська РФ останні дні атакують область, впали у поле, а бойова частина занурилася глибоко у землю. Ще одну нерозірвану частину "шахеда" виявили неподалік.

Небезпечні вибухові предмети обережно вилучили та перевезли на підривний майданчик, де контрольовано знищили.

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