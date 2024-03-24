24 березня в соцмережах з’явився допис про те, що у Звягелі в комендантську годину під час повітряної тривоги не можна було викликати таксі. Коли це вдалося, таксиста, який віз родину із двома дітьми до укриття, зупинили і оштрафували. В поліції Житомирщини підтвердили, що вночі були виписані кілька штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Допис опублікувала на своїй сторінці в мережі Facebook місцева жителька Світлана Кручок. Жінка пише, що люди в Звягелі в ніч на 24 березня під час повітряної тривоги не могли викликати таксі, щоб добратись до найближчого укриття.

"Багато людей з найближчих районів не можуть добратись до укриттів. Годину тому (близько 4 години ранку – ред.) моя донька з онуками вмовили знайомого таксиста, щоб відвіз їх до укриття, в районі жд укриття немає, і їх зупинила поліція і виписали штраф", — йдеться у пості.

В телефонній розмові із кореспондентами Суспільного Світлана Кручок разом із донькою розповіли, що раніше донька завжди викликала таксі, щоб дістатися облаштованого укриття. І ніяких проблем не було. А цієї ночі не могли викликати машину. Тому донька умовила знайомого таксиста однієї зі служб таксі Звягеля, і він через диспетчера цієї служби вийшов на рейс і повіз їх до укриття.

"Поліцейський, який зупинив таксі, сказав, що в районі ЖД вокзалу є укриття, — розповіла Світлана. — А в машині якраз сиділи моя донька із двома маленькими дітьми, старшому хлопчику 5 років, він особлива дитина, з інвалідністю, молодшому хлопчику 1,7 роки. Таксист йому каже, що там немає нормального укриття, щоб було придатне для таких дітей. Після того, як їх зупинили і далі вони їхати не могли, донька подзвонила в поліцію і їй дали телефон нашого місцевого відділку. Але там ніхто трубки не взяв".

За словами Світлани, машину зупинили в районі автовокзалу. Вдень 24 березня Світлана на своїй сторінці вийшла у прямий ефір і пояснила ситуацію, сказавши, що хоче просто, щоб подібних ситуацій не повторювалося.

Суспільне звернулося за коментарем до поліції Житомирщини. Речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик сказала, що в ніч на 24 березня під час патрулювання працівниками поліції Звягеля дійсно були складені декілька протоколів, в тому числі й на таксистів. Протоколи склали за порушення правил дорожнього руху, за порушення комендантської години протоколи не складали.

"Всі порушення і складання цих протоколів зафіксовані на відеокамери. І якщо, зі слів чи таксиста чи якогось пасажира, люди вважають, що якісь дії поліцейських були неправомірні, то вони можуть завтра (25 березня — ред.) прийти із заявою до поліції і їм нададуть відеоперегляд і розберуться у даній ситуації", — сказала Вікторія Дубовик.

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