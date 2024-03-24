Десантно-штурмові війська створили сайт, де можна подати заявку на службу

Десантно-штурмові війська Збройних Сил України створили сайт, на якому можна податися на службу в конкретну бригаду.

Про це повідомляється на сайті ДШВ.

"Десантно-штурмові війська запрошують до своїх лав сміливих і рішучих та шукають фахівців різних напрямків", — зазначили в ДШВ.

Десантно-штурмові війська Збройних Сил України створили сайт, на якому можна податися на службу в конкретну бригаду. сайт ДШВ ЗСУ

Кандидатам пропонують заповнити анкету, у якій потрібно сказати, до якої бригади ви хочете долучитися. А також зазначити свій вік, стать, сімейний стан, освіту, професію. Крім того, є низка запитань, пов’язаних із військовим обліком, військовою службою і бажаною військовою спеціальністю.