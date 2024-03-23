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У Сумах попрощалися із загиблим військовослужбовцем Юрієм Усиком
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У Сумах попрощалися із загиблим військовослужбовцем Юрієм Усиком

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У Свято-Воскресенському кафедральному соборі Сум відспівали старшого сержанта Юрій Усика. 49-річний захисник був командиром розвідувального відділення розвідувального взводу. Загинув воїн 17 березня під час артобстрілу Міньківки Бахмутського району на Донеччині.

У Сумах попрощалися із загиблим військовослужбовцем Юрієм Усиком
Юрій Усик. Фото: Суспільне Суми

Про це повідомили в обласному центрі комплектування.

"Ми з Краснопільської громади, з села Самотоївка. Ми з дитинства з ним в дружніх стосунках. Перший шлях його був у 2015 році, коли він був мобілізований і воював на сході нашої держави. Після цього він демобілізувався, і коли почалось повномасштабне вторгнення, він буквально о 5 ранку попросив свого знайомого, і він його доставив в пункт призначення, з цього моменту він вдруге почав свій бойовий шлях", — розповідає Володимир Перерва, сусід загиблого.

У Сумах попрощалися із загиблим військовослужбовцем Юрієм Усиком
Відспівування Юрія Усика. Фото: Суспільне Суми

"З 2018 року ми знайомі з Юрою були, з часу формування територіальної оборони сумської. Їздили на навчання, спілкувалися, бачилися, з початком великої війни шляхи розійшлись, і ось буквально кілька днів тому дізналась про його смерть", — говорить Юлія Вітковська, знайома Юрія Усика.

У Сумах попрощалися із загиблим військовослужбовцем Юрієм Усиком
Відспівування Юрія Усика. Фото: Суспільне Суми

Після відспівування тіло Юрія Усика відвезли до села Самотоївка і поховали на місцевому кладовищі.

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