НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Світ має знати, що їх там катують": у Вінниці пройшла мирна акція на підтримку військовополонених
ПолонВторгнення Росії в УкраїнуЛЮДИРегіони

"Світ має знати, що їх там катують": у Вінниці пройшла мирна акція на підтримку військовополонених

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
акція полон Вінниця
Мирна акція у Вінниці на підтримку військовополонених. Фото: Ольга Камінська/Суспільне Вінниця

У Вінниці 23 березня на площі Перемоги пройшла мирна акція на підтримку військових, які перебувають у російському полоні. Зорганізували її родини військовополонених і зниклих безвісти захисників.

"Світ має знати, що їх там катують": у Вінниці пройшла мирна акція на підтримку військовополонених
Учасники мирної акція у Вінниці на підтримку військовополонених. Суспільне Вінниця

За підрахунками Суспільного, в акції взяли участь близько шістдесяти людей. Вони стояли вздовж дороги, тримаючи в руках плакати з написами "Будь їхнім голосом", "Полон вбиває, байдужість — теж",

"Світ має знати, що їх там катують": у Вінниці пройшла мирна акція на підтримку військовополонених
Учасники акції у Вінниці на підтримку військовополонених тримають плакати. Суспільне Вінниця

"Полон — не опція збереження життя", "В полоні ти не людина, ти просто бранка", "Поверніть "Азов" з полону", "Безвісти зниклі жінки", "Полон — смертельна небезпека для них життя", "Полон — це смерть, розтягнута у часі", "Полон вбиває".

"Світ має знати, що їх там катують": у Вінниці пройшла мирна акція на підтримку військовополонених
Мирна акція на підтримку військовополонених на площі Перемоги. Суспільне Вінниця

Серед учасників акції була дружина військовополоненого захисника Маріуполя — вінничанка Марія Штигеран. Її чоловік Василь, оборонець 501-го батальйону 36-ї бригади, у полоні росіян вже два роки.

"Я прошу людей виходити зі мною, щоб підтримували. Люди погоджуються, виходять підтримувати", — сказала Марія Штигеран.
"Світ має знати, що їх там катують": у Вінниці пройшла мирна акція на підтримку військовополонених
Мирна акція на підтримку військовополонених. Суспільне Вінниця

10 грудня 2021 року чоловік з побратимами зайшли у зону АТО — село Широкине, за Маріуполем. І там зустріли повномасштабне вторгнення. Вони перші стримували навалу. З села захисники відійшли на завод Ілліча в Маріуполь. Звідти їхали на укріплення позиції, а потрапили в полон, розповіла Лариса.

"За цих два роки звістки від чоловіка не було. Лише чула про нього. З його батальйону є хлопці, які дзвонили своїм дружинам, листи писали. Від нього нічого не було. Хлопці, які звільнені з полону, які сиділи в одній камері з ним, знайшли нас, подзвонили, розказали, яка ситуація. А від нього не було нічого. Бачили на російських сайтах, як їх брали в полон, як їх в Оленівці годували. Ми про нього знаємо, а він про нас нічого не знає, — розповіла жінка.
— Нам треба робити розголос, щоб весь світ знав, що наші вже майже два роки в полоні, їх не обмінюють. Треба робити розголос. Мовчання вбиває. Їм там дуже важко, їх катують, над ними знущаються. Про це має знати весь світ"
"Світ має знати, що їх там катують": у Вінниці пройшла мирна акція на підтримку військовополонених
Учасники акції на підтримку військовополонених. Суспільне Вінниця

Рік і сім місяців у полоні зять вінничанки Лариси Гульчак — Олег Клепач. Захисник — військовий медик. У полон потрапив, обороняючи селище Піски на Донеччині. На такі акції, розповіла жінка, виходить постійно. Їздить і в Київ на такі ж заходи.

"Але вони нічого не дають. Вже рік і сім він у полоні. Ми постійно виходимо. Нічого не дає", — сказала Лариса Гульчак.
"Світ має знати, що їх там катують": у Вінниці пройшла мирна акція на підтримку військовополонених
Учасники мирної акції на підтримку військовополонених тримають плакати. Суспільне Вінниця

Що відомо про нещодавні обміни полоненими

Україна 8 лютого провела 51-й обмін військовополоненими — повернула з російського полону 100 людей. Серед врятованих військовослужбовців — 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.

Попередній обмін полоненими відбувся 31 січня. Тоді додому повернулися 180 рядових і сержантів, а також 27 українських офіцерів.

Обмін 3 січня став найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ. Україна повернула додому 230 військових та цивільних.

Раніше Мінреінтеграції озвучувало цифри тих полонених, чиї особи вдалося встановити. Станом на 17 листопада 2023 року це 4 337 українців, з них 3 574 військових та 763 цивільних.

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
Автопробіг на підтримку військовополонених Луцьк Волинь
У Луцьку влаштували автопробіг на підтримку військовополонених
Акція "Не мовчи. Полон вибиває" в Охтирці 23 березня 2024 року.
"Не мовчи. Полон вбиває". В Охтирці відбулася акція на підтримку українських військовополонених
У центрі Києва родичі військовополонених вкотре зібралися на акцію
"Поки ти мовчиш, їх катують": у центрі Києва родичі військовополонених вкотре зібралися на акцію
У Кременчуці 24 березня влаштували акцію “Не мовчи. Полон вбиває”
У Кременчуці 24 березня влаштували акцію “Не мовчи. Полон вбиває”
На початок