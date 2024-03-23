У Вінниці 23 березня на площі Перемоги пройшла мирна акція на підтримку військових, які перебувають у російському полоні. Зорганізували її родини військовополонених і зниклих безвісти захисників.

Учасники мирної акція у Вінниці на підтримку військовополонених. Суспільне Вінниця

За підрахунками Суспільного, в акції взяли участь близько шістдесяти людей. Вони стояли вздовж дороги, тримаючи в руках плакати з написами "Будь їхнім голосом", "Полон вбиває, байдужість — теж",

Учасники акції у Вінниці на підтримку військовополонених тримають плакати. Суспільне Вінниця

"Полон — не опція збереження життя", "В полоні ти не людина, ти просто бранка", "Поверніть "Азов" з полону", "Безвісти зниклі жінки", "Полон — смертельна небезпека для них життя", "Полон — це смерть, розтягнута у часі", "Полон вбиває".

Мирна акція на підтримку військовополонених на площі Перемоги. Суспільне Вінниця

Серед учасників акції була дружина військовополоненого захисника Маріуполя — вінничанка Марія Штигеран. Її чоловік Василь, оборонець 501-го батальйону 36-ї бригади, у полоні росіян вже два роки.

"Я прошу людей виходити зі мною, щоб підтримували. Люди погоджуються, виходять підтримувати", — сказала Марія Штигеран.

Мирна акція на підтримку військовополонених. Суспільне Вінниця

10 грудня 2021 року чоловік з побратимами зайшли у зону АТО — село Широкине, за Маріуполем. І там зустріли повномасштабне вторгнення. Вони перші стримували навалу. З села захисники відійшли на завод Ілліча в Маріуполь. Звідти їхали на укріплення позиції, а потрапили в полон, розповіла Лариса.

"За цих два роки звістки від чоловіка не було. Лише чула про нього. З його батальйону є хлопці, які дзвонили своїм дружинам, листи писали. Від нього нічого не було. Хлопці, які звільнені з полону, які сиділи в одній камері з ним, знайшли нас, подзвонили, розказали, яка ситуація. А від нього не було нічого. Бачили на російських сайтах, як їх брали в полон, як їх в Оленівці годували. Ми про нього знаємо, а він про нас нічого не знає, — розповіла жінка.

— Нам треба робити розголос, щоб весь світ знав, що наші вже майже два роки в полоні, їх не обмінюють. Треба робити розголос. Мовчання вбиває. Їм там дуже важко, їх катують, над ними знущаються. Про це має знати весь світ"

Учасники акції на підтримку військовополонених. Суспільне Вінниця

Рік і сім місяців у полоні зять вінничанки Лариси Гульчак — Олег Клепач. Захисник — військовий медик. У полон потрапив, обороняючи селище Піски на Донеччині. На такі акції, розповіла жінка, виходить постійно. Їздить і в Київ на такі ж заходи.

"Але вони нічого не дають. Вже рік і сім він у полоні. Ми постійно виходимо. Нічого не дає", — сказала Лариса Гульчак.

Учасники мирної акції на підтримку військовополонених тримають плакати. Суспільне Вінниця

Що відомо про нещодавні обміни полоненими

Україна 8 лютого провела 51-й обмін військовополоненими — повернула з російського полону 100 людей. Серед врятованих військовослужбовців — 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.

Попередній обмін полоненими відбувся 31 січня. Тоді додому повернулися 180 рядових і сержантів, а також 27 українських офіцерів.

Обмін 3 січня став найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ. Україна повернула додому 230 військових та цивільних.

Раніше Мінреінтеграції озвучувало цифри тих полонених, чиї особи вдалося встановити. Станом на 17 листопада 2023 року це 4 337 українців, з них 3 574 військових та 763 цивільних.