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У Сумах роменчани та франківці зіграли матч футзальної "Екстра-ліги"
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У Сумах роменчани та франківці зіграли матч футзальної "Екстра-ліги"

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23 березня у Сумах відбувся матч 25 туру української футзальної "Екстра-ліги". У ньому зустрілися остання та перша команди поточного сезону — роменський "Рятувальник" та "Ураган" з Івано-Франківська.

Рахунок у матчі відкрили роменчани — на другій хвилині гри Антон Кончаков забив гол франківцям.

Вдруге рахунок у матчі змінився за 10 хвилин, коли забив гол Ігор Корсун. На третій хвилині другого тайму Корсун оформив дубль. За хвилину Андрій Ткачук забив третій гол у ворота роменчан. На чотирнадцятій хвилині гри рахунок став 4:1 на користь франківців — відзначився Петро Шатурма. За 15 секунд до завершення гри остаточний рахунок у матчі 4:2 на користь "Урагану" з дабл-пенальті встановив Валерій Гайван.

У Сумах роменчани та франківці зіграли матч футзальної "Екстра-ліги"
У Сумах роменчани і франківці зіграли матч футзальної "Екстра-ліги". Суспільне Суми

Кольори "Урагану" у цій грі захищав сумчанин Артем Фаренюк. Тренер команди Максим Павленко гру сумчанина прокоментував так: "Гра Артема — це забиті голи. Сьогодні був активним, наполегливим, але десь потрібно працювати над налаштуванням на такі матчі".

Тренер "Рятувальника" Ігор Салівон про гру сказав наступне: "За п'ятибальною шкалою за перший тайм тверда четвірка, за другий - трійка з мінусом. За гру в цілому, враховуючи клас суперника, зіграли на четвірку".

"Ураган" після цієї гри продовжує очолювати турнірну таблицю, "Рятувальник" її замикає.

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