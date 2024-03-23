Армія РФ атакувала Одещину балістикою: куди влучили ракета

Удень 23 березня армія РФ ударила балістикою по Одещині з тимчасово окупованого Криму, імовірно "Іскандер-М".

Про це повідомили у Силах оборони півдня.

Ракета влучила по відкритій території Білгород-Дністровського району. Інформація про руйнування і травмованих не надходила.

Також над Чорним морем знищили два розвідувальних дрони типу "Zala".

В Одеській області сигнал повітряної тривоги пролунав о 11:44. Через пару хвилин у Силах оборони півдня повідомили про ракетну небезпеку для регіону. У Повітряних силах зазначили, що в областях, де оголошена тривога, загроза застосування балістичного озброєння.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області