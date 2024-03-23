Олена Литовченко з Охтирки збирає у людей, які евакуювалися з Великої Писарівки, замовлення і їздить в селище годувати залишених собак, котів, курей. Якщо люди просять і є така можливість, то дівчина привозить їх господарям. Також інша група волонтерів евакуює тварин і з Лугівки Великописарівської громади. Як це відбувається — бачило Суспільне.

"Займаємось порятунком тварин з Великої Писарівки, яких покинули господарі і які страждають від обстрілів", — так описує свою діяльність волонтерка Олена Литовченко.

Олена Литовченко. Суспільне Суми

Олена Литовченко останній тиждень їздить з Охтирки до Великої Писарівки рятувати та годувати залишених тут тварин. Волонтерка розповідає, що розмістила оголошення в соцмережах і їй почали телефонувати з проханням про допомогу.

Велика Писарівка на Сумщині. Суспільне Суми

"Я можу допомогти вивезти тварин, якщо господарі хочуть забрати собі, або ж хочуть вивезти з тієї території яку бомблять зараз. Вони залишають заявку, залишають адресу, номер телефона, я їду за тими адресами, знаходжу тварин, якщо є можливість, то забираю", — пояснює волонтерка.

Олена Литовченко займається евакуацією тварин з Великої Писарівки на Сумщині. Суспільне Суми

За її словами, вдень отримує 15-20 замовлень. Окрім годування, коли волонтери бачать, що собака на прив'язі, а в домі нікого немає — відв’язують її, даючи шанс на порятунок.

Тварини у Великій Писарівці на Сумщині. Суспільне Суми

"Якщо господарі не мають можливості забрати собі тварину, у нове місце проживання куди вони виїхали, то ми забираємо на перетримку, до тих людей які надають ці місця ", — пояснює Олена.

Тварини у Великій Писарівці на Сумщині. Суспільне Суми

Цього ж дня інша група волонтерів займалася евакуацією тварин з села Лугівка Великописарівської громади, яке розташоване за 2 км від Росії.

"Разом з волонтерами з Харкова та Сум евакуюємо тварин з села Лугівки. Собачок, курей, котиків маленьких. Всіх кого можемо, обійшли усі вулиці, але ще залишаються собаки, їх дуже багато і ми всіх не можемо забрати", — пояснює волонтерка Вікторія Скоркіна.

Евакуація тварин у Лугівці на Сумщині. Суспільне Суми

У селі волонтери зустріли до 10 людей, одна із них пані Раїса. Жінка згодилась допомогти волонтерам.

"Я знаю де собака — овчарка, вона виє на все село, але я боюсь до неї підходити", — пояснює мешканка Лугівки Раїса Скоркіна.

Пані Раїса каже, що не поїде з села, бо не може залишити тварин. В неї отелилася корова. За словами волонтерів, у Лугівці залишаються десятки тварин, найбільше собак.

Евакуація тварин у Лугівці на Сумщині. Суспільне Суми

"Ми забрали звідси вівчарку з щенятами, все добре, не переживайте, не хвилюйтесь, кого могли того забрали", — пояснює волонтерка Вікторія.

Олена Литовченко. Суспільне Суми

Місцеві ставляться до волонтерів з повагою, розповідає Олена Литовченко, але бувають і непорозуміння: "Жіночці похилого віку вирішили допомогти, забрати останніх гусей, курей, які залишились. Ми поїхали за собакою, залишили бабусю цю там, потім повернулися, вона вже стояла на воротах і кричала. Вона сказала: "Шабаї, я зараз викличу поліцію". Потім сказала: "Вибачте, просто в мене вже голова з цими вибухами не так працює".

Кури у Великій Писарівці на Сумщині. Суспільне Суми

За час виїздів, розповідає Олена, врятувала понад два десятки курей та кілька собак. Одна з історій порятунку, яка запам'яталася — повернення собаки Балу його власникам.

"Він почав вилазить потрошку, я відсунула далі. Потім він виліз, я прикрила тут собою, щоб він не заліз назад і спробувала гладить, він ричав, почав кусатись. Потім вже накинула на нього одіяло і взяла, він намагався вкусити, але не довго", — згадує волонтерка Олена.

Балу. Фото надане волонтеркою.

У підсумку, Балу доставили господарям. Собака їх впізнав.

"Прийшла його господарка з донькою, доньці років 6 може, донька і плакала там, вони обіймались і цілувались, собака дуже зрадів. Як пізнав їх, хвостом виляв, облизував їх з ніг до голови. Вони були дуже раді", — каже Олена.

Тварини у Великій Писарівці на Сумщині. Суспільне Суми

Цього разу волонтерка годувала тварин на вулиці Прикордонній, яка наближена до кордону з Росією.

Велика Писарівка на Сумщині. Суспільне Суми

Відповідаючи чи не страшно їй займатись цією справою, Олена говорить, що боятись перестала після того, як російські війська обстрілювали її рідну Охтирку на початку повномасштабної війни. Волонтери знову планують виїзд до Великої Писарівки, аби рятувати покинутих тут тварин.

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