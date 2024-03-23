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Стрілець-снайпер 115 бригади ТРО розповів про бойовий досвід, здобутий на Луганщині. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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Стрілець-снайпер 115 бригади ТРО розповів про бойовий досвід, здобутий на Луганщині. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Сім місяців один з підрозділів 115-ї бригади ТРО провів на Луганщині, виконуючи бойові завдання. Серед військових підрозділу — стрілець-снайпер із позивним "Чумак".

Підготовку росіян "Чумак" оцінює як дуже серйозну, крім того, вважає, що не варто недооцінювати їх мотивацію:

"Ви розумієте, ворог він іде, і він теж жити хоче. І він усе зробить для того, аби тебе вбити. І коли наше завдання — це оберігати свою землю, свою родину, то у ворога інше. За ними стоїть кулемет, який не дасть повернутись. І вони будуть іти вперед".

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