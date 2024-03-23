Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали 23-річного українця, який видавав себе за громадянина Грузії під час перетину кордону. При собі він мав підроблені документи.

Як повідомляють на Facebook-сторінці прикордонного загону, чоловік як підставу для виїзду за кордон надав свідоцтво на повернення в Грузію. У правоохоронців виникли сумніви, що документ фальшивий. Як з’ясувалось, свідоцтво містило ознаки підробки та не відповідало встановленому зразку.

Прикордонникам чоловік зізнався, що підроблені документи отримав за дві тисячі доларів США. Він скористався послугами одного з месенджерів. Надіславши своє фото людям, які пропонували таку послугу, він одержав документ із установчими даними громадянина Грузії.

Українцеві у перетині кордону відмовили, а про порушення повідомили поліцію. Тепер на чоловіка чекає покарання за ст. 358 КК України "Використання завідомо підробленого документа". А це штраф або арешт до шести місяців, або ж обмеження до двох років.