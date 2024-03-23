НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суд на Волині призначив іспитовий строк для водія легковика, який спричинив смертельну ДТП
СудРегіони

Суд на Волині призначив іспитовий строк для водія легковика, який спричинив смертельну ДТП

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Володимир-Волинський міський суд
Будівля Володимир-Волинського міського суду. Володимир-Волинський міський суд

На Волині суд звільнив від відбування покарання ч. 2 ст. 286 КК Україниз випробуванням водія автомобіля Citroen, який восени 2023 року на швидкості виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажним бетонозмішувачем DAF. У результаті ДТП 52-річний пасажир легковика загинув на місці події.

Про це сказано у вироку Володимир-Волинського міського суду.

Що відомо про смертельну ДТП

Аварія сталася 16 жовтня 2023 року орієнтовно о 8:50 між селами Крать та Верба. У матеріалах судової справи зазначили, що водій авто Citroen перевищив дозволену максимальну швидкість руху, не дотримав безпечної дистанції до автомобіля, який рухався попереду, та врізався в DAF. Пасажир легковика отримав тяжкі травми, несумісні з життям.

Суд на Волині призначив іспитовий строк для водія легковика, який спричинив смертельну ДТП
ДТП поблизу села Верба у Володимирському районі, 16 жовтня 2023 року. Нацполіція Волині

Свою вину в смертельній аварії чоловік визнав повністю, розкаявся, просив суворо не карати. Дружина загиблого в ДТП у суді розповіла, що претензій морального та матеріального характеру до обвинуваченого не має, а також просила суд не позбавляти його волі.

Жінка зазначила, що після загибелі її чоловіка, обвинувачений постійно приходить до неї та допомагає їй у веденні домашнього господарства, а також надав кошти на поховання.

Врахувавши всі фактори, суддя Володимир-Волинського міського суду звільнив чоловіка від п'яти років за ґратами під іспитовий строк на три роки.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільне Луцьк.

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
Суд взяв під варту підозрюваного у переправленні чоловіків через кордон
На Закарпатті суд взяв під варту підозрюваного у переправленні чоловіків через кордон
Ріпакове поле на Тернопільщині
Продав чужої олії з ріпаку на 17 мільйонів гривень: на Тернопільщині судитимуть директора підприємства
Екологи перевіряють продавців первоцвітів на ринках у місті Кропивницький
У Кропивницькому штрафують за продаж червонокнижних рослин. Яка відповідальність
Позов Миколаївської прокуратури на 61 млн грн проти Держгеокадастру
Ліс у складі сільськогосподарської ділянки — Миколаївська прокуратура вимагає повернути землі державі
На початок