На Волині суд звільнив від відбування покарання з випробуванням водія автомобіля Citroen, який восени 2023 року на швидкості виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажним бетонозмішувачем DAF. У результаті ДТП 52-річний пасажир легковика загинув на місці події.

Про це сказано у вироку Володимир-Волинського міського суду.

Що відомо про смертельну ДТП

Аварія сталася 16 жовтня 2023 року орієнтовно о 8:50 між селами Крать та Верба. У матеріалах судової справи зазначили, що водій авто Citroen перевищив дозволену максимальну швидкість руху, не дотримав безпечної дистанції до автомобіля, який рухався попереду, та врізався в DAF. Пасажир легковика отримав тяжкі травми, несумісні з життям.

ДТП поблизу села Верба у Володимирському районі, 16 жовтня 2023 року. Нацполіція Волині

Свою вину в смертельній аварії чоловік визнав повністю, розкаявся, просив суворо не карати. Дружина загиблого в ДТП у суді розповіла, що претензій морального та матеріального характеру до обвинуваченого не має, а також просила суд не позбавляти його волі.

Жінка зазначила, що після загибелі її чоловіка, обвинувачений постійно приходить до неї та допомагає їй у веденні домашнього господарства, а також надав кошти на поховання.

Врахувавши всі фактори, суддя Володимир-Волинського міського суду звільнив чоловіка від п'яти років за ґратами під іспитовий строк на три роки.

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