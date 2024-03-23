У Херсоні розпочався черговий етап громадського обговорення із перейменування вулиць в рамках дерусифікації та деколонізації.

Про це на сторінці у Facebook повідомив член комісії з перейменування, голова обласної організації Комітету виборців України Дементій Білий.

Цього разу перейменування стосується вулиць Північного, Таврійського мікрорайонів Центрального району та деяких вулиць Дніпровського району, йдеться в повідомленні.

"Пропонуються для обговорення назви на честь Симона Петлюри, Романа Шухевича, Богдана Бандери, Катерини Гандзюк, братів Бурлюків, Поліни Райко, Фелікса Кідера, Олександра Бережного, Терентія Якушева, Євгена Яковенка, лікаря Бонч-Осмоловського, назви на честь відомих кримськотатарських діячів, відомих українських письменників, акторів, вчених", — написав Білий.

У формі для голосування надається коротка довідка про людей, іменами яких пропонують назвати об'єкти топоніміки. Голосування триватиме до 29 березня включно.

Скрін посту Дементія Білого про чергове переймнування об'єктів топоніміки у Херсоні. Дементій Білий/Facebook

Раніше у Херсоні перейменували чотири вулиці перейменували на честь загиблих внаслідок російської агресії поліцейських Андрія Тарчинського, Влада Ковальова, Руслана Сторчеуса та Романа Набєгова.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.