Переходив дорогу у невстановленому місці: на Вінниччині у ДТП загинув пішохід

61-річний чоловік загинув у ДТП, що сталася ввечері 22 березня поблизу села Пултівці Вінницького району. Він потрапив під колеса автівки.

Як повідомляють на сайті ГУ Нацполіції у Вінницькій області, чоловік переходив дорогу у невстановленому місці, коли на нього наїхала автівка Scoda Octavia. За кермом перебувала 33-річна мешканка Жмеринської територіальної громади. Пішохід загинув на місці аварії.

Місце ДТП поблизу села Пултівці. Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Кермувальниця була тверезою. Її автомобіль помістили на арештмайданчик. Наразі усі обставини та причини цієї ДТП з'ясовують правоохоронці у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Покарання за таке порушення — позбавлення волі до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.