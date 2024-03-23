Одеса та Одеський район повертаються до графіків відключення

Одеса та Одеський район перейдуть від екстрених до стабілізаційних відключень за графіком. В інших районах області обмежень немає.

Про це 23 березня повідомили у ДТЕК Одеські електромережі.

"Всю ніч енергетики працювали, щоб поліпшити ситуацію з енергопостачанням в Одесі та Одеському районі. Завдяки цьому вдалось перейти від екстрених відключень до стабілізаційних відключень за графіком", — йдеться у повідомленні.

Також там зазначили, щоб о 10:40 сталась аварія на одній із високовольтних підстанцій Одеси. Через це без світла тимчасово залишилися жителі мікрорайону Черемушки.

В "Інфоксводоканалі" додали, що через аварію без води залишились споживачі Київського та Хаджибейського районів, а у Приморському районі можливе зниження тиску.

ОНОВЛЕНО о 12:30. Станом на 12:07 жителям мікрорайону Черемушки повернули світло. Також розпочалось відновлення водопостачання.

Графік відключень — на сайті ДТЕК Одеські електромережі.

22 березня армія РФ атакувала регіон безпілотниками, сили ППО збили на Одещині 14 дронів. Під час масованої нічної атаки пошкодило енергооб'єкти, повідомили у ДТЕК.

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