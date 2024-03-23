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Захисника з Вінниччини відзначили трьома нагородами
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Захисника з Вінниччини відзначили трьома нагородами

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Олексій Білаш
Олексій Білаш та його нагорода. Фото: Сергій Борзов, Facebook

Молодшого сержанта Олексія Білаша відзначили трьома нагородами. Захисник родом із Хмільника, що на Вінниччині.

Як повідомив на Facebook-сторінці очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов, за проявлену мужність і успішне виконання бойових завдань Олексія Білаша 25 грудня 2023 відзначили почесним нагрудним знаком "Золотий Хрест"від Головнокомандувача Збройних Сил України.

Також оборонець отримав відзнаки Міністерства оборони України: "За зразкову службу" (від 9 листопада 2023) та "За поранення" (від 17 січня 2024). І лиш тепер бійцеві вручили нагороди.

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