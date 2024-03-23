На Одещині попрощаються з бійцем підрозділу "Азов"

У селі Байтали Одеської області попрощаються з сержантом Нацгвардії, бійцем підрозділу "Азов" Юліаном Самсоновим, який загинув 14 квітня 2022 року.

Про це 22 березня повідомили в Ананьївській міській територіальній громаді.

Юліан Самсонов мав звання сержант, був командиром господарчого відділення взводу матеріально-технічного забезпечення Нацгвардії. Він загинув 14 квітня 2022 року під час оборони "Азовсталі".

"Він разом зі своїми побратимами усвідомлено викликав вогонь на себе під час одного зі з'єднань з частиною морських піхотинців. Боєць розумів, що лише так зможе вберегти багато життів", — йдеться у повідомленні.

У вересні 2022 року його матері повідомили про збіг ДНК, а брат впізнав рештки. 20 січня 2023 року матері захисника вручили орден "За мужність" III ступеня, який Юліану присвоїли посмертно.

Труна з тілом полеглого оборонця "Азовсталі" прибуде у місто Ананьїв 25 березня. О 10:00 траурний кортеж вирушить від площі Перемоги вулицею Незалежності в напрямку села Жеребкове. Поховання відбудеться в селі Байтали, на центральному сільському кладовищі.

Жителів громади просять у цей час утворити коридор пошани за маршрутом кортежу.

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