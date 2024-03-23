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В ISW назвали мету весняних ударів РФ по енергооб'єктах України
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В ISW назвали мету весняних ударів РФ по енергооб'єктах України

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енергктика
Лінії електропередач. Енергетика. Ілюстративне фото: freepik

Російські удари по українських енергетичних об’єктах можуть бути спрямовані на погіршення українського оборонно-промислового потенціалу і російські війська, ймовірно, намагаються використати нестачу українських ракет протиповітряної оборони в новій спробі зруйнувати енергетичну мережу України.

Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.

В ISW зазначили, що російські удари тимчасово спричинили перебої з електропостачанням, водопостачанням та іншими проблемами, але українська влада згодом відновила ці послуги.

"Посилені російські удари взимку 2023-2024 років були націлені на підприємства української оборонно-промислової бази (ОПБ), а російські удари по енергетичній інфраструктурі на початку весни 2024 року, ймовірно, мають на меті зруйнувати енергомережу, щоб частково зупинити зусилля України щодо швидкого розширення своєї ОПБ", — йдеться у звіті.

Аналітики зазначили, що російським військам не вдалося зруйнувати українську енергетичну мережу атакою 22 березня, але вони можуть продовжити інтенсивні удари під час наступних нападів, особливо щоб отримати вигоду від безперервних затримок у безпековій допомозі Заходу, яка "значно обмежить парасольку протиповітряної оборони України".

В Інституті вважають, що ще однією причиною російських ударів по енергетиці може бути намір посіяти внутрішню нестабільність в Україні.

"Кремль прагне знизити внутрішню та міжнародну довіру до українського уряду. 22 березня Південне оперативне командування Збройних сил України попередило, що Росія готує інформаційні операції, спрямовані на неправдиве представлення України як знесиленої", — йдеться у звіті.

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