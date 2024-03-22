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Російський терор можливий лише тому, що Україна не має достатньо систем ППО — Зеленський
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Російський терор можливий лише тому, що Україна не має достатньо систем ППО — Зеленський

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Зеленський
Зеленський. Фото: ОПУ

Російський терор зараз можливий лише тому, що України не має достатньо сучасних систем протиповітряної оборони.

Про це під час вечірнього звернення 22 березня заявив президент України Володимир Зеленський.

"Російський терор зараз можливий лише тому, що ми не маємо достатньо сучасних систем ППО, тобто, по-чесному, – достатньо політичної волі, щоб їх надати. Всі партнери знають, що саме потрібно та хто саме може ухвалити справді рятівні рішення", — уточнив президент.

Раніше сьогодні Зеленський також провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, присвячене ситуації в енергосистемі після масованого удару з боку РФ.

Уночі та вранці 22 березня російські війська завдали комбінованого удару по українських містах із застосуванням ударних дронів, балістичних та крилатих ракет. Вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі, Запоріжжі, Кропивницькому, на Хмельниччині, Вінниччині, Одещині, Львівщині та в Івано-Франківській області. Повідомляється про влучання по об’єктах інфраструктури. Внаслідок удару є загиблі і поранені, спостерігаються проблеми з водо- та електропостачанням. Через атаку окупована Запорізька атомна електростанція тимчасово втратила підключення до однієї з ліній живлення. Окрім того, РФ вдарила по Дніпровській гідроелектростанції. За словами президента Володимира Зеленського, російські війська застосували понад 60 "шахедів" та майже 90 ракет різних типів.

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