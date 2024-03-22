Яким буде врожай озимого ріпаку: прогноз черкаського агронома

На Черкащині озимий ріпак у 2024-му може бути не таким урожайним, якщо порівнювати з попереднім роком. Мороз після лютневого потепління негативно вплинув на його розвиток, натомість пшениця до таких температурних коливань виявилася стійкішою.

Прогнозами на цьогорічний урожай із Суспільним поділився керівник насіннєвого відділу одного з агропідприємств Золотоніщини Олександр Левчик.

Зі слів агронома, аномально високі плюсові температури взимку вплинули на деякі культури. У лютому прийшло тепло, через що рано відновилася вегетація озимих культур — пшениці та ріпаку:

"Багато аграріїв почали їх підживлювати, і ми також. Потім вдарили морози – листя у рослини померзло. Нині ми за ними слідкуємо – ніби почали відновлюватися. Ріпак отримав стрес, тому, гадаю, запланованої урожайності не матимемо. Натомість озима пшениця до таких температурних коливань стійкіша. Вона почувається поки що нормально".

Вологи у ґрунті достатньо. Фахівець зазначив, що нині вологість – в межах 200 міліметрів. У 2023 році в цей час було 140-150. Запасів, за його словами, вистачить десь до середини травня.

Оскільки скоро треба сіяти, нині проводять боронування та дискування. Також тривають передпосівні роботи, аграрії готуються вносити мінеральні добрива.

Засіяне поле озиминою. Олександр Левчик

"Ми вирощуємо озимі: ріпак та пшеницю, кукурудзу, соняшник, сою. Земельний банк агропідприємства – 7 300 гектарів. У плані культур посівні площі лишилися такими, як і торік. Спілкуючись із колегами-господарниками, дізнаюся, що дехто менше сіє кукурудзи, бо на неї немає вигідної ціни і є проблеми з реалізацією. Натомість дехто з фермерів робить ставку на сою чи соняшник – на ньому наче є заробіток. Проте це, на мій погляд, неправильно. Не факт, що вигідна для реалізації культура торік залишиться такою ж і в 2024 році. Якщо треба, щоб кукурудза була посіяна на 20 відсотках від загальної площі, як і соняшник, а пшениця – на 30 і так далі, то краще цих норм і дотримуватися", – розповів Олександр Левчик.

У групі компаній, до яких належить і підприємство, де працює агроном, – залишків торішнього урожаю немає.

"Підприємства нашої групи реалізовують агропродукцію централізовано. Так, на кукурудзу, звісно, ціна була низька. На ній ми значного прибутку не отримали", – зазначив він.

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