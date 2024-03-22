Яким буде врожай озимого ріпаку: прогноз черкаського агронома

На Черкащині озимий ріпак у 2024-му може бути не таким урожайним, якщо порівнювати з попереднім роком. Мороз після лютневого потепління негативно вплинув на його розвиток, натомість пшениця до таких температурних коливань виявилася стійкішою.
Прогнозами на цьогорічний урожай із Суспільним поділився керівник насіннєвого відділу одного з агропідприємств Золотоніщини Олександр Левчик.
Зі слів агронома, аномально високі плюсові температури взимку вплинули на деякі культури. У лютому прийшло тепло, через що рано відновилася вегетація озимих культур — пшениці та ріпаку:
"Багато аграріїв почали їх підживлювати, і ми також. Потім вдарили морози – листя у рослини померзло. Нині ми за ними слідкуємо – ніби почали відновлюватися. Ріпак отримав стрес, тому, гадаю, запланованої урожайності не матимемо. Натомість озима пшениця до таких температурних коливань стійкіша. Вона почувається поки що нормально".
Вологи у ґрунті достатньо. Фахівець зазначив, що нині вологість – в межах 200 міліметрів. У 2023 році в цей час було 140-150. Запасів, за його словами, вистачить десь до середини травня.
Оскільки скоро треба сіяти, нині проводять боронування та дискування. Також тривають передпосівні роботи, аграрії готуються вносити мінеральні добрива.
"Ми вирощуємо озимі: ріпак та пшеницю, кукурудзу, соняшник, сою. Земельний банк агропідприємства – 7 300 гектарів. У плані культур посівні площі лишилися такими, як і торік. Спілкуючись із колегами-господарниками, дізнаюся, що дехто менше сіє кукурудзи, бо на неї немає вигідної ціни і є проблеми з реалізацією. Натомість дехто з фермерів робить ставку на сою чи соняшник – на ньому наче є заробіток. Проте це, на мій погляд, неправильно. Не факт, що вигідна для реалізації культура торік залишиться такою ж і в 2024 році. Якщо треба, щоб кукурудза була посіяна на 20 відсотках від загальної площі, як і соняшник, а пшениця – на 30 і так далі, то краще цих норм і дотримуватися", – розповів Олександр Левчик.
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У групі компаній, до яких належить і підприємство, де працює агроном, – залишків торішнього урожаю немає.
"Підприємства нашої групи реалізовують агропродукцію централізовано. Так, на кукурудзу, звісно, ціна була низька. На ній ми значного прибутку не отримали", – зазначив він.
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