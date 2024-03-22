Протягом доби 22 березня на передовій в Україні відбулось 57 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 3 атаки росіян на Лиманському напрямку, 2 атаки на Бахмутському та майже 10 на Авдіївському напрямках.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Загалом, ворог завдав 87 ракетних та 110 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Сьогодні противник здійснив наймасштабнішу за останній час атаку — під час комбінованого удару окупанти запустили 63 БпЛА та 88 ракет різного типу", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів з території рф, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Російська армія завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Семенівка Чернігівської області; Нескучне, Олександрівка, Дружба Сумської області; Одрадне, Колодязне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Гута-Студенецька, Блешня, Лісківщина, Карповичі Чернігівської області; Бояро-Лежачі, Білопілля, Кіндратівка, Запсілля, Миропілля, Попівка, Дмитрівка Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне Харківської області.

На Куп’янському напрямку російське військо, за підтримки авіації, здійснило 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове Харківської області. Завдало авіаційних ударів в районах населених пунктів Петропавлівка, Котлярівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Голубівка, Синьківка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 5 атак росіян в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області, де РФ, за підтримки авіації, намагалася прорвати оборону ЗСУ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 2 атаки РФ в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Олександро-Шультине Донецької області Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито майже 10 атак росіян в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. РФ завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине, Новобахмутівка, Семенівка, Карлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати РФ в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де російські військові, за підтримки авіації, понад 20 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ. Армія РФ завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Вугледар Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились близько 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку росіяни 7 разів, за підтримки авіації, атакували позиції українських захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали місто Херсон та Бургунка, Тягинка, Токарівка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав Херсонської області.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони та 4 важливих об'єктах противника", — додали у Генштабі.