Гуляла у сквері: у Черкасах загубилася дитина

У Черкасах загубилася малолітня дитина, коли гуляла у сквері з матір'ю. Небайдужа черкащанка викликала поліцію.

Ідеться про шестирічну дівчинку, розповіла Суспільному речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.

"Поліцейські Черкаського райуправління поліції отримали виклик від місцевої жительки про дитину, яка загубилася. Зі слів жінки, вона побачила у сквері розгублену малолітню дівчинку, яка сказала, що втратила маму", — повідомила речниця.

Інспектори ювенальної превенції на місці події поспілкувалися з дитиною та з’ясували, що вона гуляла разом з мамою і втратила її з поля зору.

Дитина попросила допомоги в дорослих перехожих, які викликали поліцію.

"Поліцейські обстежили територію скверу та знайшли маму дівчинки. Жінка в той час теж шукала свою малу. Відтак доньку передали матері, яка подякувала за оперативність і допомогу", — додала Зоя Вовк.

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині