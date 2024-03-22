День боротьби з туберкульозом: міфи про хворобу та як його лікують в Україні

За даними МОЗ у 2023 році в Україні зареєстрували 19 851 випадок захворювання на туберкульоз. Серед дітей до 14 років цей показник зріс на понад 40% порівняно з 2022-м. У Всесвітній день боротьби з туберкульозом разом з фахівцями розповідаємо, як лікують цю хворобу в Україні, та розвінчуємо поширені міфи про неї.

Чому захворюваність зростає

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ у 2023 році в Україні зареєстрували 19 851 випадок захворювання на туберкульоз, або 48,4 на 100 000 людей. Це на 7,3% більше за показник 2022 року.

Захворюваність серед дітей до 14 років зросла на 40,5% (639 випадків), а серед підлітків 15-17 років збільшилася на 55,3% — 196 випадків у 2023 році проти 127 — у 2022.

"На початку повномасштабного вторгнення багато людей думали, як вберегти життя, а вже після — про медогляди. Через це, ймовірно, в країні не діагностували нові випадки, тому нижча захворюваність у 2022 році могла бути необ’єктивною", — говорить пульмонолог-фтизіатр Олександр Іващенко.

Динаміку 2023-2024 років він називає значним зростанням захворюваності й виокремлює три головні чинники, які на це впливають:

Соціальна стигматизація. Частина людей досі боїться отримати діагноз туберкульозу. Через страх втратити роботу чи потрапити в стаціонар деякі не лікуються, контактують з близькими й заражають їх.

Несерйозне ставлення до здоров’я. Люди несвоєчасно проходять медогляди й загалом не турбуються поки щось не заболить. Простий приклад щодо туберкульозу — флюорографію варто проходити хоча б раз на рік, але не всі так роблять.

Люди не завершують лікування. Терапія туберкульозу триває мінімум шість місяців — це активна й підтримувальна фази. Часом пацієнти після двох місяців лікування відчувають покращення й кидають приймати ліки. Це небезпечно, бо осередки запалення можуть зберігати активність в організмі. Так з’являються хімієрезистентні форми туберкульозу, які не можна вилікувати стандартною схемою, тому доводиться використовувати резервні препарати — такі антибіотики, що можуть діяти повільніше, мати більше побічних ефектів, гірше переноситися організмом. Незавершене лікування шкодить не тільки хворій людині, яка порушила схему, а й іншим, бо вони можуть заразитися вже резистентними формами.

Як діагностують і лікують туберкульоз

Єдина вакцина від туберкульозу — це БЦЖ, або бацила Кальметта-Герена. Саме її вводять немовлятам у перші дні після народження, а на місці щеплення на все життя залишається ямка — наслідок атаки імунної системи на вакцину. БЦЖ ефективно захищає дітей до п’яти років, пояснюють у МОЗ. Дорослих в Україні нею не вакцинують і тільки досліджують можливість щеплення.

Виявляти туберкульоз буває складно, бо він може маскуватися під іншими хворобами чи мати загальні симптоми: постійну слабкість, пітливість, втомлюваність, втрату ваги та зниження апетиту, тривале підвищення температури до 37,4 тощо, пояснює Олександр Іващенко. Будь-що з переліченого — привід звернутися до лікарів, додає фтизіатр.

"Часто першими мають виявляти хворобу сімейні лікарі й терапевти. У великих містах чи районних центрах зазвичай немає проблем зі спеціалістами, втім у селах не завжди достатньо ресурсів для своєчасного виявлення туберкульозу", — говорить Іващенко.

Поширений метод діагностики туберкульозу — проба Манту, або туберкулінова проба, але наразі вона не рекомендована усім, зокрема дітям, які не належать до груп ризику. На її результат може впливати щеплення БЦЖ, зроблене в минулому, кажуть у МОЗ.

Також для діагностики латентної або прихованої туберкульозної інфекції ВООЗ рекомендує проводити квантифероновий тест. Це лабораторний аналіз венозної крові, для якого використовують антигени, що специфічні для мікробактерій туберкульозу. Завдяки цьому здатність виявляти правильний результат становить 98-100% для квантиферонового тесту проти 55–95% для проби Манту, зазначають у МОЗ.

В Україні у 2023 році безплатно провели 1 006 квантиферонових тестів. Цьогоріч планували закупити 3 200 таких, їх проводитимуть на базі Центрів контролю та профілактики хвороб.

"Важливо усвідомити, що це не ГРВІ, яка минає за тиждень. Лікувати туберкульоз треба 6-12 і більше місяців. Та слід розуміти — терапія буде ефективною, якщо дотримуватися правил і рекомендацій", — говорить Олександр Іващенко.

"Манту не можна мочити" та інші міфи про туберкульоз

На платформі про здоров’я "Бережи себе" розвінчали поширені міфи про туберкульоз.

Міф 1. Вакцина БЦЖ не захищає проти туберкульозу, тому не варто робити щеплення. Фахівці наголошують, що жодна вакцина не гарантує повного захисту від хвороби. Втім, щеплення захищає від смерті та важких проявів. Тож вакцина БЦЖ передусім захищає від смертельних форм туберкульозу, а від інфікування — в 19-27 % випадків. Її ефективність від важких форм туберкульозу серед дітей сягає 60-80%. Та все ж щеплення дійсно не захищає від хвороби на все життя.

Міф 2. У розвинених країнах не щеплюють БЦЖ, тому й Україні це не потрібно. Дійсно, в деяких країнах щеплення проти туберкульозу необов’язкове. Але переважно там, де захворюваність низька. Наприклад, БЦЖ немає у календарі щеплень у Великій Британії. Але його можуть радити дітям у групі ризику. Наприклад, тим, які проживають з батьками та/або родичами, що народились у країні з високим рівнем туберкульозу (40 або більше випадків захворювання на 100 000 людей щорічно). Показник України у 2021 році — 44 випадки на 100 000 людей, що на 4,3% більше показника 2020 року, за даними Центру громадського здоров’я України.

Міф 3. Щеплення проти туберкульозу спричиняє туберкульоз. Це неправда, бо вакцина містить ослаблену форму бактерії й не може спричинити хворобу. Можливі побічні ефекти — підвищення температури, головний біль, збільшення лімфовузлів під пахвами руки, куди вводили вакцину, біль, припухлість і виділення в місці ін’єкції.

Міф 4. Туберкульоз заразний. Туберкульоз — інфекційне й небезпечне захворювання. Проте міфи, що нібито заразитися можна від людини, яка пройшла повз вас, стигматизують хворих на туберкульоз. Насправді, щоб заразитися, треба бути в тривалому й тісному контакті з хворим чи хворою.

Міф 5. Реакція Манту — це щеплення проти туберкульозу. Це не так. Проба Манту — лише тест, який допомагає виявити туберкульозну інфекцію. Він не захищає від інфікування. І так, її можна мочити!

Автор: Артем Король.