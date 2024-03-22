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На Бахмутському напрямку загинув кулеметник з Івано-Франківщини Василь Ляхович
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На Бахмутському напрямку загинув кулеметник з Івано-Франківщини Василь Ляхович

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Під Бахмутом загинув воїн з Підгайчиківської громади Василь Ляхович
На війні загинув військовослужбовець Василь Ляхович з Івано-Франківщини. Підгайчиківська сільська рада

На Бахмутському напрямку поліг військовослужбовець із села Загайпіль Підгайчиківської громади, що на Івано-Франківщині, Василь Ляхович. На фронті боєць служив кулеметником.

Про загибель воїна повідомили на сайті Підгайчиківської сільської ради.

Василь Ляхович народився 16 травня 1988 року, проживав у селі Загайпіль Коломийського району.

У лавах ЗСУ боєць служив кулеметником 3 стрілецького відділення 1 стрілецького батальйону одного з військових формувань.

Василь Ляхович загинув 19 березня 2024 року під час бойового завдання поблизу міста Часів Яр Бахмутського району на Донеччині.

"Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати, проте світлі спогади про героя України завжди будуть сильнішими за смерть. Нехай світла пам’ять про Василя назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих", — йдеться у дописі.

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