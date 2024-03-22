У Запоріжжі триває ліквідація наслідків масованого ракетного удару військовими РФ по території міста, який відбувся сьогодні вранці, 22 березня.

Про це повідомив у своєму каналі Telegram секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Зазначається, що внаслідок російського обстрілу сотні будинків отримали пошкодження, сім будинків напівзруйновані, ще два — зруйновані повністю.

Працівники комунальних підприємств ліквідовують наслідки російських обстрілів у Запоріжжі, 22.03.2024 р. Фото: Telegram/ секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

Анатолій Куртєв повідомив, що протягом дня на місці обстрілів працювали правоохоронці, рятувальники ДСНС та понад сто працівників комунальних підприємств, які закривали OSB-плитами вибиті шибки.

Комунальники ліквідовують наслідки російських обстрілів у Запоріжжі, 22.03.2024 р. Фото: Telegram/ секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

Окрім цього секретар Запорізької міськради відзначив роботу благодійних фондів та організацій, які надавали консультації та допомогу з харчуванням.

Працівники благодійного фонду надають консультації щодо допомоги жителям Запоріжжя, 22 березня 2024 року. Фото: Telegram/ секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

Наразі роботи з ліквідації продовжуються. Остаточна інформація щодо пошкоджень житлового фонду встановлюється.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber