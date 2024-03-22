У Запоріжжі триває ліквідація наслідків масованого ракетного удару військовими РФ по території міста, який відбувся сьогодні вранці, 22 березня.
Про це повідомив у своєму каналі Telegram секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Зазначається, що внаслідок російського обстрілу сотні будинків отримали пошкодження, сім будинків напівзруйновані, ще два — зруйновані повністю.
Анатолій Куртєв повідомив, що протягом дня на місці обстрілів працювали правоохоронці, рятувальники ДСНС та понад сто працівників комунальних підприємств, які закривали OSB-плитами вибиті шибки.
Окрім цього секретар Запорізької міськради відзначив роботу благодійних фондів та організацій, які надавали консультації та допомогу з харчуванням.
Наразі роботи з ліквідації продовжуються. Остаточна інформація щодо пошкоджень житлового фонду встановлюється.
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