У Прилуках на очисні споруди встановлять сонячну електростанцію за 100 000 євро

У Прилуках на Чернігівщині на території очисних споруд комунального підприємства "Прилукитепловодопостачання" до кінця 2024 року мають побудувати мережеву сонячну електростанцію вартістю 100 тисяч євро.

Про це Суспільному розповів начальник цеху водовідведення Богдан Мовчан.

У Прилуцькій міській раді пояснили: це енергоощадний проєкт від німецького фонду міжнародного співробітництва GIZ, який реалізується за донорські кошти.

Зі слів фахівчині міського управління ЖКГ Антоніни Фабриченко, проєкт має назву "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні". Прилуки беруть у ньому участь із 2021 року.

"Ми стали одними із 32 громад-партнерів, які обрали на конкурсних засадах наприкінці 2020-го. Йдеться про підтримку навчальних заходів, індивідуальних консультацій та регулярних візитів. Передбачалося, що це дозволить навчити енергоменеджменту посадовців усіх рівнів".

Очисні споруди у Прилуках. Суспільне Чернігів

Активної фази, зі слів фахівчині, проєкт набув у 2023 році.

"Тоді місто взяло участь у відборі демонстраційних проєктів та його відібрали для реалізації проєкту з будівництва сонячної електростанції потужністю 130 кВт для внутрішнього споживання КП «Прилукитепловодопостачання»".

Богдан Мовчан, який працює на цьому підприємстві, сказав, що на даний час виготовляється проєктно-кошторисна документація для встановлення станції. Після всіх експертиз та погоджень проведуть тендер з придбання і встановлення сонячної електростанції. Він пояснив: це дозволить "закрити" 10% річного енергоспоживання очисних споруд.

Богдан Мовчан. Суспільне Чернігів

"Потрібно рахувати за річним споживанням – влітку буде більше сонячної енергії, взимку менше. Також це призведе до зменшення викидів CO2 на 165 тисяч тонн на рік".

Він також додає, що за місяць в середньому тут споживають 90 тисяч кіловатів, а електроенергія потрібна цілодобово.

Технічне устаткування очисних споруд. Суспільне Чернігів

"Сюди приходять каналізаційні стоки з усього міста: іде первинна очистка – перекачується насосами, повітродувна станція – іде біологічна очистка та вторинний відстійник, де активний мул – там також потрібна електроенергія. І кінцева КНС №13, де знезараження гіпохлоридом, там також потрібна електроенергія".

Зі слів комунальника, за 2023 рік та перші два місяці 2024-го підприємство отримало від іноземних донорів та державних структур спеціалізованого обладнання приблизно на 30 мільйонів гривень. Це дозволяє модернізувати роботу водопостачання, теплопостачання та водовідведення.

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