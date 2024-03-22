НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Вінницька "Нива" зіграла в нічию з командою "Скала 1911" у футбольному матчі 20 туру
ФУТБОЛСПОРТРегіони

Вінницька "Нива" зіграла в нічию з командою "Скала 1911" у футбольному матчі 20 туру

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Вінницька "Нива" зіграла в нічию з ФК "Скала 1911" з міста Стрий Львівської області. Команди зустрілися 24 березня у матчі 20 туру Другої ліги ПФЛ сезону 2023/24. Матч проходив на стадіоні "Сокіл".

Гра завершилася з рахунком 0:0, повідомили кореспонденту Суспільного у пресслужбі вінницької команди.

Стартовий склад "Ниви": Захарчук, Грачов, Лотоцький, Мельник Д, Борячук, Нечипоренко, Євтіхов, Варяник, Страшкевич, Гончар, Загорулько.

Перший удар по м'ячу у матчі зробив військовий 49 окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ".

Вінницька "Нива"
На фото військовий 49 окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ". Скріншот з відеотрансляції: Професіональна футбольна ліга України

На початку першого тайму команди обмінялися небезпечними атаками, проте рахунок у матчі відкрити не вдалося. На 10 хвилині гри, після прострілу на дальній кут воріт, львів'яни мали відкривати рахунок у матчі, але завершити атаку голом не вдалося. Протягом 45 хвилин команди обмінювалися ударами по воротах, але забити гол "Нива" та "Скала 1911" не змогли.

Вінницька "Нива"
Матч між Вінницькою "Нивою" та ФК "Скала 1911". Скріншот з відеотрансляції: Професіональна футбольна ліга України

Другий тайм між командами видався не менш атакувальним. Гравці обох колективів мали змогу відкрити рахунок у матчі, проте в обох випадках ворота надійно захищали голкіпери вінничан та львів'ян. В підсумку гра завершилася нульовою нічиєю

Вінницька "Нива"
Матч між Вінницькою "Нивою" та ФК "Скала 1911". Скріншот з відеотрансляції: Професіональна футбольна ліга України

Гра вінничан проти ФК "Скала 1911" стала першою для команд у весняній частині Чемпіонату України у Другій лізі.

Наступний матч "Нива" мала б зіграти у Вінниці проти миколаївського ФК "Васт", але гру скасовано через зняття команди з чемпіонату.

У зимове міжсезоння "Нива" провела 9 спарингів, в яких 6 разів перемогла, двічі зазнала поразки і 1 матч завершився нічиєю. Команді з Вінниці в цих матчах вдалося забити 22 гола і пропустити 12.

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
футбол Буковина Діназ
Чернівецька "Буковина" вперше в сезоні зіграла з "Діназом" і перемогла
Матч черкаського футбольного клубу "ЛНЗ" проти команди "Минай" з Ужгорода
Пропустили два м'ячі: черкаський "ЛНЗ" програв "Минаю" з Ужгорода
ФК "Чернігів-ШВСМ" зрівняв рахунок у матчі проти "Поділля", 23 березня 2024 року
"Чернігів-ШВСМ" зіграв унічию з хмельницьким "Поділлям" у першій грі групи "Вибування" в Першій лізі
стадіон буковина чернівці
Стадіон "Буковина" у Чернівцях орендуватимуть за понад 50 тисяч гривень: хто переміг на аукціоні
На початок