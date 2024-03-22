Вінницька "Нива" зіграла в нічию з ФК "Скала 1911" з міста Стрий Львівської області. Команди зустрілися 24 березня у матчі 20 туру Другої ліги ПФЛ сезону 2023/24. Матч проходив на стадіоні "Сокіл".

Гра завершилася з рахунком 0:0, повідомили кореспонденту Суспільного у пресслужбі вінницької команди.

Стартовий склад "Ниви": Захарчук, Грачов, Лотоцький, Мельник Д, Борячук, Нечипоренко, Євтіхов, Варяник, Страшкевич, Гончар, Загорулько.

Перший удар по м'ячу у матчі зробив військовий 49 окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ".

На фото військовий 49 окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ". Скріншот з відеотрансляції: Професіональна футбольна ліга України

На початку першого тайму команди обмінялися небезпечними атаками, проте рахунок у матчі відкрити не вдалося. На 10 хвилині гри, після прострілу на дальній кут воріт, львів'яни мали відкривати рахунок у матчі, але завершити атаку голом не вдалося. Протягом 45 хвилин команди обмінювалися ударами по воротах, але забити гол "Нива" та "Скала 1911" не змогли.

Матч між Вінницькою "Нивою" та ФК "Скала 1911". Скріншот з відеотрансляції: Професіональна футбольна ліга України

Другий тайм між командами видався не менш атакувальним. Гравці обох колективів мали змогу відкрити рахунок у матчі, проте в обох випадках ворота надійно захищали голкіпери вінничан та львів'ян. В підсумку гра завершилася нульовою нічиєю

Матч між Вінницькою "Нивою" та ФК "Скала 1911". Скріншот з відеотрансляції: Професіональна футбольна ліга України

Гра вінничан проти ФК "Скала 1911" стала першою для команд у весняній частині Чемпіонату України у Другій лізі.

Наступний матч "Нива" мала б зіграти у Вінниці проти миколаївського ФК "Васт", але гру скасовано через зняття команди з чемпіонату.

У зимове міжсезоння "Нива" провела 9 спарингів, в яких 6 разів перемогла, двічі зазнала поразки і 1 матч завершився нічиєю. Команді з Вінниці в цих матчах вдалося забити 22 гола і пропустити 12.