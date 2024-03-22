На благодійній виставці у Луцьку показали експонати Трипільської культури

В артгалереї "Образ" у Луцьку відкрилась благодійна виставка артефактів Трипільської культури. Експозицію можна оглянути впродовж місяця, вхід — донат на ЗСУ.

Про це повідомили в обласній військовій облдержадміністрації (ОВА).

Серед експонатів – залишки трипільських ниток, посудини для культових дійств, а також тарілка "Українська усмішка", яку спеціально привезли з музею "Становлення української нації" в Києві.

Тарілка "Українська усмішка". Волинська ОВА

Також на виставці представлені репринти картин, присвячених Трипіллю та українській космогонії українського художника Олега Шупляка.

Як додали в ОВА, виставка працюватиме по четвергах, п'ятницях та суботах до 21 квітня 2024 року. Відвідувачів прийматимуть з 15:00 до 19:00 години.

Довідково: Трипільська культура набула найбільшого розквіту між 5500 та 2750 роками до нашої ери та розташовувалася між Карпатами й Дніпром. У часи розквіту їй належали найбільші за розміром поселення у Європі: кількість мешканців деяких із них перевищувала 15 тисяч людей. Трипільці займалися хліборобством, тваринництвом, гончарством, ткацтвом, обробкою металів та торгівлею.

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