Як постувати без шкоди для здоров’я: поради черкаського медика

Для черкащан, які дотримуються православних традицій, у 2024 році початок Великого посту припав на 18 березня. Закінчиться він четвертого травня. Це – найтриваліший з усіх постів.

Як постувати без шкоди для здоров’я Суспільному розповів головний санітарний лікар області Володимир Папач.

Під час посту заборонено вживати продукти тваринного походження. Від м'яса, яєць і молочних продуктів люди відмовляються на сім тижнів.

"Для того, щоб організм не тільки не постраждав від цього, але й отримав користь, потрібно навчитися правильно балансувати рослинні продукти, поєднувати їх між собою і структурувати свій раціон", — зазначив медик.

З його слів, у цей період важливо не відчувати браку вітамінів:

"Основу раціону мають складати каші (до десяти видів), овочі і фрукти. М’ясо замініть горіхами, додавайте до страв боби (зокрема, і соєві продукти), адже це – незамінне джерело білка. Рибу, яку дозволяється вживати тільки у свято Благовіщення та Вербну неділю, можна замінити морською капустою. Не забувайте про приправи та зелень (листя салату, рукола, петрушка, кріп тощо). Знайдіть ласощі у сухофруктах, ягодах, карамелі".

Також можна їсти пісні варіанти млинців, вареників, пиріжків, лазаньї, спагеті, піци тощо.

"Два-три дні пісного харчування переконають вас, що можна експериментувати з рецептами, а звичні нам страви цікаво удосконалювати та змінювати", — додав Володимир Папач.

Черкащанка Алла розповіла: зраділа, коли в улюбленому кафе побачила у меню розділ із пісними стравами:

"Приємно, що думають про людей, для яких це важливо. Я давно помітила, що є пісні страви, які на смак нічим не гірші за звичайні, було б бажання шукати".

Поряд із цим, пояснив медик, певним людям лікарі постувати не радять:

"Людям із хронічними захворюваннями (онкологія, виразка, жовчнокам'яна хвороба тощо) краще не постувати. Це може погіршити самопочуття і викликати ускладнення. Також не варто цього робити дітям та підліткам – організм, що росте, не можна позбавляти вітамінів і мінеральних речовин, інакше знизиться імунітет і почнуться проблеми зі здоров'ям. Крім того, школярі змушені витрачати величезну кількість енергії на уроках, а пісна їжа навряд чи допоможе їм набратися сил. Вагітні і жінки, які годують, їдять за двох: за себе і малюка. В пісних продуктах недостатньо корисних речовин, щоб забезпечити всім необхідним одночасно і жінку, і дитину. Крім того, постувати не рекомендують мандрівникам – різка зміна кліматичних і тимчасових поясів сильно б’є по імунній системі. Тому якщо ви зібралися у відпустку до теплого моря, не варто обмежувати себе в харчуванні. Інакше є шанс захворіти під час відпустки або після повернення додому".

Пані Віра — пенсіонерка.

"Колись, у молодості, і я постувала. Не можу сказати, що я глибоко віруюча людина, але іноді дотримувалася посту. Нині ж не роблю цього. Здоров'я не те вже, маю багато хронічних хвороб, живу, так би мовити, на таблетках. Не хочеться зробити ще гірше, ніж є. Вважаю, що головне — не робити людям поганого, а щодо їжі — це справа кожного".

Якщо у людини є сумніви стосовно корисності дотримання правил посту, необхідно проконсультуватися з лікарем, зазначив головний санітарний лікар області.

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині