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У Харкові пролунав вибух: росіяни зруйнували нежитлову будівлю у Слобідському районі ракетою Х-35
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У Харкові пролунав вибух: росіяни зруйнували нежитлову будівлю у Слобідському районі ракетою Х-35

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Вибух пролунав у Харкові ввечері 23 березня — о 17:37. У місті та області повітряна тривога оголошена не була — про тривогу сповістили за хвилину після російського удару.

У Харкові чули щонайменше один вибух, повідомляють кореспонденти Суспільне Харків.

Удар російських військ по Харкову підтвердив міський голова Ігор Терехов.

"Місто знову під обстрілом окупантів. Будьте обережні", — написав Терехов у Telegram.

Доповнено 18:41. Влучання у Харкові зафіксували по промзоні, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, люди під час удару РФ поранень не зазнали. Терехов зазначив, що будинки поруч зазнали пошкоджень.

Доповнено 20:32. Російські війська завдали удару по Харкову ракетою Х-35, повідомили попередні дані у пресслужбі обласної прокуратури. Пошкоджені складські приміщення та будівлі підприємства, люди поранень не зазнали.

Доповнено 22:16. Рятувальники загасили пожежу, що сталася в Слобідському районі Харкова внаслідок російського удару ввечері, повідомила пресслужба ДСНС. Площа пожежі склала 20 кв. метрів, було два осередки займання. Внаслідок обстрілу частково зруйнована нежитлова будівля, рятувальники її обстежили.

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