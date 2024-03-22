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Військовослужбовиця про військову службу, бойову медицину та страхи в суспільстві | СУСПІЛЬНЕ | ІНТЕРВ'Ю
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Військовослужбовиця про військову службу, бойову медицину та страхи в суспільстві | СУСПІЛЬНЕ | ІНТЕРВ'Ю

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Ганна "Хана" Васик – військовослужбовиця ЗСУ. Вступила до лав ЗСУ у 2023 році. Донедавна – санітарна інструкторка медичного пункту у складі евакуаційної бригади десантно-штурмового батальйону 78‑го окремого десантно-штурмового полку. Нинішнє місце служби публічно не озвучує. Суспільне зустрілося з Ганною Васик після її участі в Мюнхенській конференції з безпеки, де Ганна була у складі групи українських військовослужбовців. До мобілізації Ганна Васик займалася управлінням у сфері організації культурних заходів, зокрема – була операційною директоркою проєкту “Схема”.

Про перші місяці служби, підготовку до вступу у військо, рішення повернутися в Україну з закордону та враження від розмов з іноземцями про російсько-українську війну – Ганна Васик у проєкті Суспільного "Ремовська Інтерв’ю".

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