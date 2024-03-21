Генштаб: на фронті за добу відбулося 67 бойових зіткнень

На фронті протягом доби зафіксовано 67 бойових зіткнень. Загалом військо РФ завдало 36 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснило 96 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні 21 березня.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Військо РФ завдало авіаційних ударів в районах населених пунктів Ворожба, Гриценкове Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів росіян зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Леонівка Чернігівської області; Чернацьке, Баранівка, Соснівка, Ходине, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Катеринівка Сумської області; Уди, Козача Лопань та Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку військо РФ за підтримки авіації здійснило 1 безуспішний штурм позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Завдало авіаційного удару в районі населеного пункту Надія Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 10 атак росіян в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області та, де військо РФ за підтримки авіації намагалося прорвати оборону українських військ. Також росіяни завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Новосадове Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 14 атак війська РФ в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Григорівка, Калинівка та Нью-Йорк Донецької області Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 4 атаки війська РФ в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Орлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де військо РФ за підтримки авіації 24 рази намагалося прорвати оборону українських військ. Окупанти РФ завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Курахове Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем російських окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку військо РФ 6 разів за підтримки авіації атакувало позиції українських захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби військо РФ наступальних (штурмових) дій не вело. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнала Іванівка Херсонської області.

Авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах російського окупаційного війська.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 артилерійському засобу та 2 засобах протиповітряної оборони окупантів РФ.