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У Луцьку відбувся благодійний фестиваль "Зірки і діти"
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У Луцьку відбувся благодійний фестиваль "Зірки і діти"

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У Луцьку 21 березня відбувся благодійний фестиваль "Зірки і діти", під час якого на одній сцені виступали діти й молодь з особливими потребами разом з українськими виконавцями.

Суспільне побувало за лаштунками фестивалю та поспілкувалося з учасниками заходу під час репетицій у Волинському обласному музично-драматичному театрі.

Благодійний фестиваль "Зірки і діти"
Учасники й учасниці фестивалю. Суспільне Луцьк

Як готувалися учасники й учасниці в Луцьку до фестивалю

До виступу разом із "зіркою" на одній сцені готувалася 18-річна студентка коледжу Уляна Сухачевська. Вона розповіла, що крім танців уже два роки займається вокалом. "Завтра приїжджає Дядя Жора. Буде співати і ми з ним на підтанцовку. Я радію тим, що в нас все вийде", — зазначила дівчина.

Благодійний фестиваль "Зірки і діти"
Учасниця фестивалю. Суспільне Луцьк

Зранку у день фестивалю учасниці завітали в салон краси, де робили зачіски та макіяжі.

Благодійний фестиваль "Зірки і діти"
Учасниці конкурсу. Суспільне Луцьк

На макіяж і зачіску з бабусею студентка Уляна Сухачевська прийшла з бабусею Любов'ю Корбан.

Благодійний фестиваль "Зірки і діти"
Уляна Сухачевська. Суспільне Луцьк

"Робили макіяж їй раніше і трішки коски тонували, хоче дуже. В неї в групі дівчинка має зелене волосся. Я кажу, що мама приїде, якщо дозволить, то зробимо. Каже: я так хочу, бабуся, зелене волосся", — сказала бабуся учасниці фестивалю.

Благодійний фестиваль "Зірки і діти"
Любов Корбан. Суспільне Луцьк

Мама хлопця із синдромом Дауна Лариса Новосад розповіла, що 21 березня для неї особлива дата: в усьому світі — це день солідарності з людьми із зайвою хромосомою.

"В 21-ій парі третя лишня хромосома, яка їм не заважає жити цікавим, насиченим життям. Я пишаюся можливостями свого сина, його друзів, талантами наших дітей. В мене є девіз. Чи хотіла б я синдром Дауна? – Ні, не хотіла, але я заздрю синові, тому що він робить те, що він любить, а я роблю те, що потрібно", — сказала лучанка.

Благодійний фестиваль "Зірки і діти"
Оксана Войцеховська робить зачіску для Лариси Новосад. Суспільне Луцьк

Співзасновниця студії, що запропонувала безплатні послуги краси, Оксана Войцеховська зазначила: такої кількості усмішок та позитиву у цьому закладі раніше не бачили. "Ми долучилися до фестивалю, нам дуже захотілося для дівчаток зробити свято, щоб вони відчули себе принцесами, побули із макіяжем, із зачісками", — сказала жінка.

За дві години до початку концерту до Волинського облмуздрамтеатру з’їхалися українські виконавці для генеральної репетиції із дітьми. Усього до Луцька з'їхалося 14 артистів з Києва та Львова, розповіла співорганізаторка фестивалю, голова правління ГО "Даун-Синдром" Олена Мельник.

У Луцьку відбувся благодійний фестиваль "Зірки і діти"
Відкриття фестивалю. Суспільне Луцьк

"Артисти співають по дві пісні, пісні виконують із дітьми. Дітки і молодь у нас з різними нозологіями. Це і синдром Дауна, і аутизм, і незрячі, і мовою жестів будуть виконані пісні. Ми дуже вдячні, що приїхали артисти й таку увагу до дітей з інвалідністю проявили", — сказала співорганізаторка заходу.

Благодійний фестиваль "Зірки і діти"
Олена Мельник. Суспільне Луцьк

Репетирував перед концертом франківський блогер та співак Тьома Паучек, який пізніше виступив на сцені з 17-річною Крістіною Снітко з Луцька.

"Це вперше в мене таке. Це круто насправді, що додумалися до такого. Для дітей це свято. А я завжди підтримую такі акції", — сказав співак.

Благодійний фестиваль "Зірки і діти"
Тьома Паучек з учасницею фестивалю. Суспільне Луцьк

Мама Крістіни Ірина Снітко підтримувала доньку біля сцени. Зі слів жінки, в дівчини затримка психічного розвитку після родової травми. Додала: донька дуже любить музику і з легкістю вчить слова пісень.

"Багато лікарів говорили, що буде зовсім не так, як ми дочекалися. Дуже нам далася легко пісня ця. Вона її вивчила з легкістю. Для нас це подвиг можна сказати, що вона може співати", — сказала Ірина.

Благодійний фестиваль "Зірки і діти"
Ірина Снітко з донькою. Суспільне Луцьк

З учасницею фестивалю Світланою Гачуковою на сцені виступила співачка з Волині Аліна Жук.

"Їй не так легко вдається розмовляти, але під час музики, під час виконання пісень їй легше проявляти себе. Це вперше в мене такий досвід, який мене розчулив, коли я дізналася про таку подію", — сказала луцька виконавиця.

Благодійний фестиваль "Зірки і діти"
Аліна Жук (по центру). Суспільне Луцьк

Серед глядачів — переселенка Ольга Бурлакова із Луганська. Жінка прийшла на концерт разом із сином, який 10 років тому перестав розмовляти після ракетного обстрілу.

"Якраз ми забирали його із садочка, він дуже маленький був, він перелякався і не говорить. Діти дуже талановиті, дякую артистам, які з ними виступають", — сказала жінка.

Благодійний фестиваль "Зірки і діти"
Ольга Бурлакова з сином. Суспільне Луцьк

Окрім артистів, на фестивалі виступили 33 учасники — це діти та молодь від 12 до 25 років, розповіла співорганізаторка Олена Мельник.

Довідково: організатори фестивалю — міжнародний благодійний фонд "Маленькі Перемоги" та громадська організація "Даун-Синдром".

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