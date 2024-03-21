В Житомирі після завершення опалювального сезону можуть підвищити тариф на переробку сміття. Тариф вже прийнятий, але для жителів міста ще не запроваджений.

Про це в інтерв’ю Суспільному Житомир розповів директор ТОВ "Ґрін Бін Україна", яке побудувало сміттєпереробний завод у Житомирі, Євгеній Барах.

За його словами, перша згадка про тариф була ще в 2018 році в угоді, яка підписана Житомирською міською радою і сміттєпереробним заводом. В 2022 році були ухвалені всі рішення на рівні сесії і виконкому, які пов’язані були зі встановленим і погодженням і дозволом застосування цього тарифу за умови введення в експлуатацію заводу.

"Умовою було введення заводу в експлуатацію, завершення пусконалагоджувальних робіт і відповідно повідомлення від заводу про готовність приймати сміття від усіх перевізників. Ми, в принципі, всю цю частину організаційну виконали і планували ще з 1 грудня повідомити місто про готовність до початку роботи. Але виникли дискусії, пов’язані із тим, чи потрібно сплачувати безпосередньо населенню, чи з врахуванням фактору війни варто подумати над компенсаціями з міського бюджету. В ході обговорення дійшли висновку, що доречніше, і на мою думку, щоб кінцевим платником виступило населення, тому що, по великому рахунку, місцевий бюджет, це теж оплата населення", — розповів Євгеній Барах.

Керуючий партнер ТОВ "МС Соціальний проєкт" Євгеній Барах дає інтерв'ю Суспільному Житомир, 14 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Олена Кучмій

За словами Євгенія Бараха, домовилися про те, що після завершення опалювального сезону повернуться до питання дозволу на застосування цього тарифу на переробку

"Домовленість з міською владою досягнута про те, що із 1 квітня тариф почне застосовуватися. Я зі своєї сторони повідомлю про це міську раду відповідним листом. Сподіваюся, що цього разу ніщо не завадить, щоб із 1 квітня почали застосування цього тарифу. Для тієї категорії населення, для кого буде складно сплачувати, вони можуть звернутися до нас і ми можемо реструктурувати суму сплати цієї заборгованості, без відсотків чи штрафних санкцій", — сказав Євгеній Барах.

За його словами, станом на зараз зростання тарифу може відбутися на рівні 10 гривень на людину. В структуру тарифу були закладені показники 2022 року, наприклад курс євро, індекс інфляції чи витрати на паливно-мастильні матеріали.

"Тут ще питання виживання сміттєпереробеного заводу і подальшого кредитування виробництва. Якщо населення готове до зміни тарифу, то й інвестори готові розглядати подальші вкладення у технології та розвиток. Тому ми не ставимо питання про перегляд тарифу і підвищення його в рази. Але збудувати підприємство і не запустити його, тим більш коли такий завод єдиний в Україні, це було б напевно нераціонально", — сказав Євгеній Барах.

Наприкінці жовтня 2023 року в коментарі Суспільному Житомирський міський голова Сергій Сухомлин сказав, що ще не випрацювали прозорий механізм для компенсації переробнику за сміття. Але змін не уникнути, сказав він, оскільки сплата за переробку твердих відходів буде коштувати дешевше, аніж їх захоронення на полігоні.

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