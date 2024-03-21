НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Пропустили два м'ячі: черкаський "ЛНЗ" програв "Минаю" з Ужгорода
СПОРТФУТБОЛРегіони

Пропустили два м'ячі: черкаський "ЛНЗ" програв "Минаю" з Ужгорода

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Матч черкаського футбольного клубу "ЛНЗ" проти команди "Минай" з Ужгорода
Матч "ЛНЗ" проти "Минаю" завершився рахунком 1:2. ФК "ЛНЗ"

У Черкасах 23 березня відбувся перенесений матч VBET Ліги між черкаським футбольним клубом "ЛНЗ" та командою "Минай" з Ужгорода.

Для "ЛНЗ" це була перша гра в Черкасах у 2024 році. У домашньому матчі вони поступилися гостям, повідомили Суспільному у пресслужбі команди.

Рахунок на 33-ій хвилині гри відкрив Кораблін із команди "Минай". З результатом 0:1 команди пішли на перерву.

Другий тайм розпочався з потрійної заміни. На поле у складі "ЛНЗ" вийшли Наумець, Ейнел та Норенков, а покинули його Пасіч, Шестаков та Саліху. А на 53-ій хвилині Хобленко замінив Рибалку.

Пропустили два м'ячі: черкаська футбольна команда програла у домашньому матчі
Матч черкаського футбольного клубу "ЛНЗ" проти команди "Минай" з Ужгорода. Черкаси, 23 березня 2024 року. ФК "ЛНЗ"

На 59-ій хвилині "Минай" зробив рахунок 0:2 на свою користь. Гол забив Устименко. На тій же хвилині відбулася ще одна заміна у команді черкащан.

На останніх хвилинах матчу "ЛНЗ" забили гол і рахунок став 1:2.

Однак загальної ситуації це не змінило — матч завершився перемогою команди з Ужгорода.

1 квітня "ЛНЗ" зіграє на виїзді проти команди "Рух".

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
Спорт, баскетбол, жінки, гра
Жіночий баскетбольний клуб "Франківськ-Прикарпаття" обіграв одеський "ІнтерХім"
Чемпіонат з грепплінгу та панкратіону в Луцьку
У чемпіонаті з грепплінгу й панкратіону в Луцьку взяли участь 150 спортсменів
Футбол, команди,спорт
У Сумах завершився кубок міста з футзалу серед ветеранів: які результати
Матч між Вінницькою "Нивою" та ФК "Скала 1911"
Вінницька "Нива" зіграла в нічию з командою "Скала 1911" у футбольному матчі 20 туру
На початок