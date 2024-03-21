Пропустили два м'ячі: черкаський "ЛНЗ" програв "Минаю" з Ужгорода

У Черкасах 23 березня відбувся перенесений матч VBET Ліги між черкаським футбольним клубом "ЛНЗ" та командою "Минай" з Ужгорода.

Для "ЛНЗ" це була перша гра в Черкасах у 2024 році. У домашньому матчі вони поступилися гостям, повідомили Суспільному у пресслужбі команди.

Рахунок на 33-ій хвилині гри відкрив Кораблін із команди "Минай". З результатом 0:1 команди пішли на перерву.

Другий тайм розпочався з потрійної заміни. На поле у складі "ЛНЗ" вийшли Наумець, Ейнел та Норенков, а покинули його Пасіч, Шестаков та Саліху. А на 53-ій хвилині Хобленко замінив Рибалку.

Матч черкаського футбольного клубу "ЛНЗ" проти команди "Минай" з Ужгорода. Черкаси, 23 березня 2024 року. ФК "ЛНЗ"

На 59-ій хвилині "Минай" зробив рахунок 0:2 на свою користь. Гол забив Устименко. На тій же хвилині відбулася ще одна заміна у команді черкащан.

На останніх хвилинах матчу "ЛНЗ" забили гол і рахунок став 1:2.

Однак загальної ситуації це не змінило — матч завершився перемогою команди з Ужгорода.

1 квітня "ЛНЗ" зіграє на виїзді проти команди "Рух".

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