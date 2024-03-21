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"Опинимося на початку квітня": на Черкащині прогнозують потепління
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"Опинимося на початку квітня": на Черкащині прогнозують потепління

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Птах на дереві
Птах. Суспільне Черкаси/Оксана Швед

Із 22 по 24 березня на Черкащині прогнозують "квітневу" погоду. Вдень температура повітря сягатиме 15 градусів тепла.

Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, період 18-20 березня відзначився найбільшою кількістю опадів для другої декади березня з 1961 року у Звенигородці та Умані.

"Завдяки активізації циклонів дощі середини березня повністю компенсували дефіцит опадів попереднього тритижневого періоду", — пояснив він.

22-24 березня в області стане ще тепліше і Черкащина опиниться "на початку квітня", зазначив синоптик:

"У п’ятницю, 22 березня, до формування погоди приступить антициклон. Сонячних годин буде більше і денна температура підвищиться до 8-13 градусів тепла. Ніч залишиться прохолодною — 0-5 тепла".

Вночі та вранці можливе утворення туманів.

"У вихідні, 23-24 березня, посиляться південні вітри, що зумовить додаткове надходження тепла: вдень до 10-15 градусів, вночі до 1-6", — розповів метеоролог.

За попередніми прогнозами, із 25 квітня прогнозують дощі. Температура впродовж доби буде 5-10 градусів тепла.

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