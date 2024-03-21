Виїжджаючи з громад Сумщини, що обстрілюються російською армією, місцеві мешканці часто лишають вдома тварин: собак, котів, худобу і курей, подекуди – не відв`язують і не лишають їм їжі, розповідає одна із мешканок Юнаківки Надія Карпова. Жінка залишається під постійними обстрілами, тому що рятує покинутих тварин.
Юнаківка є центром громади, до складу якої входять 15 населених пунктів. До повномасштабної війни тут мешкали близько 4500 тисяч людей, з них 800 – діти. До кордону з Росією тут менше ніж 10 кілометрів. Нині з Юнаківки регулярно евакуюються родини. На вулиці, де мешкає Надія Карпова, лишилося менш як 20 місцевих. Переважно, говорить жінка, це люди похилого віку. Сама Надія, що 25 років живе в Юнаківці, лишається тут через покинутих односельцями тварин.
Як жінка опікується покинутими тваринами — дивіться у репортажі Суспільного.