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"Не лишайте їх на прив’язі, відпустіть": історії тварин з прикордоння Сумщини. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
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"Не лишайте їх на прив’язі, відпустіть": історії тварин з прикордоння Сумщини. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

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Виїжджаючи з громад Сумщини, що обстрілюються російською армією, місцеві мешканці часто лишають вдома тварин: собак, котів, худобу і курей, подекуди – не відв`язують і не лишають їм їжі, розповідає одна із мешканок Юнаківки Надія Карпова. Жінка залишається під постійними обстрілами, тому що рятує покинутих тварин.

Юнаківка є центром громади, до складу якої входять 15 населених пунктів. До повномасштабної війни тут мешкали близько 4500 тисяч людей, з них 800 – діти. До кордону з Росією тут менше ніж 10 кілометрів. Нині з Юнаківки регулярно евакуюються родини. На вулиці, де мешкає Надія Карпова, лишилося менш як 20 місцевих. Переважно, говорить жінка, це люди похилого віку. Сама Надія, що 25 років живе в Юнаківці, лишається тут через покинутих односельцями тварин.

Як жінка опікується покинутими тваринами — дивіться у репортажі Суспільного.

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