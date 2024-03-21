У Сумах попрощалися з військовим Денисом Луценком

У Сумах провели в останню путь військовослужбовця Дениса Луценка. Як розповіли близькі захисника, він пішов служити ще до вторгнення і пройшов найгарячіші точки війни.

Із сержантом Денисом Луценком прощалися у Свято-Георгіївському храмі. Він служив в одній з військових частин і пішов з життя 13 березня. Павло Шкатула був товаришем Дениса, знав його зі школи.

Поховання Дениса Луценка. Суспільне Суми

Вчились ми в 10 школі, він був олімпіадником, він був завжди в авангарді, займав перші місця, і весь клас за ним тягнувся. Призер він олімпіад не тільки міських, обласних, а й республіканських, що, до речі, рідкість.

Після школи разом з Денисом навчалися у медичному інституті.

Поховання Дениса Луценка. Суспільне Суми

Ми завжди до нього зверталися за порадою, бо знання в нього були енциклопедичні, тобто на будь-яке запитання він завжди міг допомогти, сказав Павло Шкатула колега, товариш Дениса Луценка. У 2021 році він вирішив піти зі станції переливання крові, нашої, сумської, служити в Збройні сили України. І з початком повномасштабної війни пройшов якраз всі страшні місця, і Київську область, після звільнення Київської області був і на Сумщині, і на Куп’янському напрямку.

Поховання Дениса Луценка. Суспільне Суми

Багато в чому мін мене виховував, був прикладом для мене. Бо я медик, так само, як і він, ми зростали разом. Для мене це приклад, яким має бути справжній патріот і людина, сказав двоюрідний брат Дмитро Мельник.

Наприкінці березня Денису Луценку мало виповнитися 35 років. Поховали захисника на Алеї Слави Баранівського кладовища.

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