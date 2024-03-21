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Компанія намагалася розтратити 20 млн грн на будівництві фортифікацій на Харківщині — БЕБ
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Компанія намагалася розтратити 20 млн грн на будівництві фортифікацій на Харківщині — БЕБ

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Будівництво фортифікацій
Будівництво фортифікацій. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ/Telegram

20,45 млн гривень, виділених на будівництво оборонних споруд на Харківщині, заблокували на рахунку фізичної особи-підприємця. За даними слідства, їх з наміром розтрати переказала будівельна компанія, яка зводить фортифікації на Харківщині.

"Понад 240 мільйонів отримала компанія на будівництво фортифікацій"

Про це 21 березня повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

"Підприємство неодноразово ставало переможцем тендерних торгів, проведених одним із департаментів Харківської обласної державної адміністрації. Загалом компанія отримала підряд на будівництво фортифікаційних споруд вартістю понад 240 млн гривень", — сказано в повідомленні.

ФОП, на рахунок якого перевів держкошти підрядник, зареєстрували у січні 2024 року. Ця людина, за даними слідства, працює адміністратором у закладі харчування і не пов'язана з будівництвом.

"Після отримання коштів вона намагалась перерахувати їх на рахунок компанії, що може бути пов'язана із діяльністю "конвертаційних центрів", — зазначили в повідомленні.

Позиція обладміністрації

Очільник ОВА Олег Синєгубов заявив, що повідомлення БЕБ не має жодного відношення до адміністрації.

"Йдеться виключно про господарську діяльність того чи іншого підрядника. Адміністрація може нести відповідальність після того, як підписано фінальні акти про виконання робіт і сплачено остаточні суми. Усе інше — це процес. Ми зараз лише Службі безпеки України надали документів на 37 тисяч аркушів, що стосуються процесу будівництва фортифікаційних споруд. Такі самі запити в нас є від Бюро економічної безпеки, від Державного бюро розслідувань, від податкової, від Національного агентства з питань запобігання корупції. Тобто як мінімум п'ять організацій до нас зверталися", — пояснює Синєгубов.

Нині компанія виконує обов'язки щодо підряду, зазначив начальник ОВА.

Нам головне, щоб компанія будувала. Перед підписанням фінального акту буде перевірка якості, ціна й обсяги виконаних робіт. Якщо в ході перевірки буде встановлено, що компанія або її працівники вчинили якийсь злочин, вони будуть нести за це відповідальність, як і будь-хто", — сказав Олег Синєгубов.

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