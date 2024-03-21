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З Луцького замку прибрали охоронні дошки радянського періоду
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З Луцького замку прибрали охоронні дошки радянського періоду

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Зі стін Луцького замку демонтували три охоронні дошкиОхоронна дошка — це інформаційно-попереджувальна дошка (табличка), яка розміщується на пам'ятці або є складовою частиною охоронного знака та інформує, що пам'ятку занесено до реєстру і вона перебуває під охороною держави. радянського періоду. Настінні плити старого зразка зняли через написи зі словами "Українська Радянська Соціалістична Республіка".

Про це в коментарі Суспільному розповів заступник директора за наукової роботи адміністрації Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку Віктор Баюк.

"Україна поступово позбувається маленьких маркерів радянської доби. Ніби це й дрібниця — зняти ці дублюючі дошки, але вважаю, що це вірно", — сказав він.

З Луцького замку прибрали охоронні дошки радянського періоду
Дублюючі охоронні дошки, які демонтували зі стін замку в Луцьку. Facebook/Віктор Баюк

З його слів, на місцях, де вони були прикріплені, залишилися охоронні дошки нового зразка з українським гербом і написом "Україна", що були встановлені раніше. Плити, сказав Віктор Баюк, залишать у фондах заповідника: дві з них чавунні, одна — з латуні.

"Перша була встановлена на головному фасаді В'їзної вежі з боку Замкової площі, тобто загальна охоронна дошка. Друга охоронна дошка — на фасаді В'їзної вежі зі сторони внутрішнього двору. Третя охоронна дошка (замкові мури) була на стіні, на мурах замку", — додав Віктор Баюк.

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