10 автівок, засоби радіоелектронної боротьби, лазерні указки та медичні засоби передали від Черкащини українським військовим.
Допомогу придбали за кошти підприємців.Частину відправлять на схід решту нададуть місцевим батальйонам, розповів начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
За словами посадовця, співпрацюють із пʼятьома окремими військовими бригадами:
"Залучили пʼять окремих військових бригад, їм ми передаємо. Це великий комплект 10 одиниць техніки різної. Із них три евакуаційних медичних автомобілів, пікапи, джипи, також передаємо 10 лазерних указників для нашого зенітно-кулеметного батальйону з антенами з усією історією".
Передали допомогу військовим. Суспільне Черкаси
Передали технічну та медичну допомогу захисникам. Суспільне Черкаси
Засоби радіоелектронної боротьби відправили на схід, додав Ігор Табурець, щоб рятувати захисників від FPV-дорнів.
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