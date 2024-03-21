Siyasiy mabüs statusını nasıl almaq mümkün ve nege o tesir ete

Qırımnıñ işğali devrinde yarımadada uquq qorçalayıcılar, eñ az 307 siyasiy sebeplerden açılan davanı qayd ettiler. Deyerli 5 sene devrinde Kreml reinelerini deñiştirmeyip qaytarmadılar. Ruslarnıñ sahte tüşünip açqanları davalar sebebinden apis etilgen ukrainalılar, er senelik ödemelerini ve advokat almaq içün para yardımını ala bileler, olarnıñ esir vaqtı pensiya tecribesine qoşulacaq. Suspilne Qırım siyasiy mabüsler ve aileleriniñ bunı nasıl ala bileceklerini añlata.

2019 senesi berim ayınıñ 7-sinde Ukraina ve RF arasındaki orta deñişme çerçivesinde 35 Kreml reinesi evge qaytarıldı. Olar arasında Yevhen Panov.

Böyle degen qırım diversiyacıları aqqında sahte davağa binaen üç sene ruslarnıñ apishanesinde buluna edi. ATOcı, Enerhodarnıñ sakini, 2016 senesi ukrain taraflı aileni alıp ketmek içün Qırımğa ketti. Yarımadağa kirgende RF FSB işçileri onı tutıp qapattılar. Yevhen Panov, rus esirligini isteksiz añlata. RFnıñ tolu miqyaslı tecavuzından soñ Ukraina Silâlı Quvetlerine qatıldı.

"Anda olğanda men özümni añlatam, aqrabalarım aqqında eñ çoq raatsızlana edi. Men mındam, aqrabalarım aqqında daa çoq tüşüne edim. Biri olarnı eybetlese, devlet aqrabalarımnı eybetlese, daa yahşı olur. Mıtalaqa olacaq azat etilecegini bekmelek daa qolay", — dep Panov añlattı.

"Borıspil" uçaq limanında Ukraina prezidenti Volodımır Zelenskıy, deñişme çerçivesinde RFdan Ukrainağa qaytqan ukrain deñizcileri ve siyasiy mabüslerini qarşılay, 2019 senesi berim ayınıñ 7-si. Фото: president.gov.ua

"Kreml siyasiy mabüsleriniñ aqrabalarınıñ birleşmesi" CTnıñ uquqiy bölüginiñ reberi, uquqçı Katerına Levçenko añlattı ki, devlet yardımını almaq içün eñ yaqın aqrabaları, Ukrainağa qaşrı tecavuz neticesinde siyasiy mabüsniñ serbestliginiñ marum etilmesini isbatlamalılar. Er sene devlet, qanunsız olaraq esir etilgenler içün 100 biñ grivna ödey.

"Esirlikte bulunğanda esir etilgen insan ya da ailesi er senelik yardım ve 100 biñ grivnalıq azat etilecek soñ bir kerelik para yardımını alamazlar, almadılar", — dep advokat qayd etti.

ReNazirligi, siyasiy mabüs statusını aluvı ve siciline yazıluvı yol-yoruğını Suspilne Qırımğa yazılı şekilde añlattı. Bildirildi ki, olarğa vesiqalar ve arızanın hitap etmek kerek. Bundan soñ Müessiselerarası eyyet qarar berir.

Eyyetniñ maqui parar bermesi içün ReNazirligine ariza ve kaidelerde qaidelerde qayd etilgen vesiqalarnen hitap etmek kerek. Egyet, Ukrainağa qarşı silâlı tecavuz neticesinde insannıñ serbestliginden marum etilgenini tanıycaq ve ReNazirligi Tek sicilge bilgilerni yazıp qoya.

Keçken sene esir siyasiy mabüs Andriy Zahtey rus apishanesinden azat etildi. Parası ve vesiqalaraı olmadan sahte davağa binaen yedi senelik esirlikten soñ Latviyadan Ukrainağa qayttı. O zaman apayı Müesssiselerarası eyyetke aqayına siyasiy mabüs statusını bermege arizasınen hitap etti. Faqat oña red ettiler, çünki yeterli rey alamadı. Ekinci kere hitap etken soñ Müesssiselerarası eyyet Andriyni siyasiy mabüs tanıdı. O ayttı ki, rus apishanesinde tevqifinden alâ daa özüne kele.

"Ruhiy merkez. O yerge bir ay devamında bara edim. Devletniñ nasıldır yaramay olmağanını añlamaq içün. Olar, göñülli olğan dostlarım ediler. Olar, meni Puşça-Vodıtsâdaki merkezge almaları içün nasıldır añlaştılar. Meni birazçıq tedaviyemeleri içün", — dep Andriy Zahtey añlattı.

Ukrain sıñırında eski siyasiy mabüs Andriy Zahtey qızınen, 2023 senesi bozarğan aynıñ 14-ü. Суспільне Львів

Eski siyasiy mabüs Yevhen Panov añlattı ki, rus apishanesinden reabilitatasiyan ceetinde şanslı oldı.

"Bizni azat etkenlerini pek aydınlattılar. 2019 senesi anda bizim ilk esir etilgen denizcilerimiz bar edi. Bizni ketirdiler, ebet. Biz Feofaniyadaki şu mebuslar hastahanesinde edik. Yani bizge çoq diqqat celp ettiler. Bizni çoq haberde kösterdiler. Biz böyle şanslı oldıq. Yazıq ki, böyle diqqat almağan insanlar da bar", — dep eski Kreml reinesi qayd etti.

Bu sene kiçik ayda Yevhen Panov, siyasiy mabüs statusını isbatlağan sicilden şeadetnameni aldı. Makemege hitap etmege mecbur qaldı, memuriy nevbette onıñ meselesini bir sene devamında baqa ediler, "Siyasiy mabüslerniñ aqrabalarınıñ birleşmesi"nden uquqçılar yardımcı oldılar, çünki özü cebede cenkleşe edi.

"Bizde bürokratlıq pek büyük. Ve insan, anda esirlikte bulunğanını isbatlamalı. Belki FSBe ketip, onıñ esirliginde bulunğanımnı isbatlaycaq şeadetname almaq kerek edi", — dep Yevhen Panov qayd etti.

Zaporijjânıñ Qaramanlar Meydanında tantanalı körüşüvde siyasiy mabüs Yehven Panov apayı Katerınanen, 2019 senesi berim ayınıñ 21-i. Фото: УНІАН

Tevqif müddetiniñ pensiya tecribesine yazılması içün de sicilden şeadetname almaq kerek. Uquqçı Katerına Levçenko bildirdi ki, soñ vaqıtlarda insanlar, müessiselerarası eyyetniñ qararlarını çoq zaman bekleyler, çünki tolu miqyaslı tecavuz başlağan soñ o siyasiy mabüsler, esir etilgen askerler ve tınç yaşağan vatandaşlarnıñ biñlerce hitabını baqa.

"Eyyetniñ o radar coqueta iși bar ki, bir qaç ay devamında statusnı berip-bermeycegini qarar bere. Yani ariza berecek soñ insanlar üç-dört ay olarnıñ arizasını alıp-almaycaqlarını ve baqıp-baqmaycaqlarını bilemezler. Bazıda arizalar coyula ve bu vaqıttan insanlar arizanı yañıdan bermek kerekligini ögrenirler. Qanunsız esirlikte bulunğan er kes, bu büroktarik ceryannı yaşamağa azır degil", — dep Levçenko qayd etti.

Uquqçınıñ sözlerine köre, siyasiy mabüslerniñ aileleri, imaye etken ya da apishanelerde siyasiy mabüslerni ziyaret etken advokat masraflarını tazmin etmek içün devletten para almağa aqqın bar. Müessiselerarası eyyet böyle qarar da bere. Bir senede 53 biñ grivna aqqında laf etemiz.

"Onıñ nasıl vaziyette bulunğanını ögrenemk içün yaqın insannen bağlanmaq içün. Bazıda kerçekten de bu, aile azalarınıñ rus apishanesinde tevqif etilgen aqrabasınen advokat vastasınen laf etmege tek yoludır. Olar pek paalılar, bir senede eñ büyük tazminat 53 biñ grivnadır. Bu pek az. Ve birinciden olarnı nasıldır tapmaq kerek, kelecekte devletniñ olarnı belki tazmin etmesi içün", — dep Katerına Levçenko qayd etti.

Uquqçılar ve uquq qorçalayıcılaqr añlattılar ki, rus tecavuzı sebebinden siyasiy mabüs statusına dair Sicilge insanlarnı yazıluv ceryanını qolaylaştırmaq kerek.

ReNazirligi Suspilne Qırımğa yazılı şekilde cevap berdi ki, şu anda ceryannı qolaşylaştırmağa meselesi baqılmay. Keçken sene boş ayda nazirlik haber berdi ki, 4 337 ukrain vatandaşı rus esirliginde ve apishanelerinde buluna. Olar, tek identifikatsiya olunmağan ve Sicilge yazılğan insanlardır.

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