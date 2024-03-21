На Волині зросла кількість хворих на туберкульоз дорослих і дітей

У 2023-му році на Волині діагностували у 5,5 раза більше хворих на туберкульоз дітей та на 20 % — дорослих, ніж попереднього року. Торік обстежили понад 3 000 контактних осіб і серед них виявили 43 випадки захворювання: більшість недужих уже вилікувалась.

Про це Суспільному розповіла лікарка обласного центру контролю і профілактики хвороб Людмила Симонюк.

"На 129 хворих стало більше, ніж минулого року, коли захворіло 745 осіб в 2023 році і 616 хворих в 2022 році. Дітей – значно збільшилося. З 19 осіб в 2022 році, в 2023 році захворіло 93 особи", — зазначила фахівчиня.

Людмила Симонюк. Суспільне Луцьк

Чому збільшується кількість випадків туберкульозу та як лікують хворих

Тиждень лікується від туберкульозу у стаціонарі 65-річний Віктор. Свого обличчя показувати він не захотів. "Був кашель в мене — піду, думаю, провірюсь. Прийшов, зробив знімок. Каже: трошки щось є там. Приписали таблетки. Зараз температура нормальна, тиск 120/70. Прекрасно почуваюсь", — сказав чоловік.

Пацієнт Віктор. Суспільне Луцьк

У стаціонарі лікують хворих із важкими чи запущеними формами туберкульозу, в усіх інших випадках призначають амбулаторне лікування, зазначила меддиректорка обласного фтизіопульмонологічного центру Оксана Комар. З її слів, зараз у закладі є 32 пацієнти, де 30 % мають запущені форми хвороби.

"Можуть захворіти всі, просто у безхатьків і в людей із низькою соціальною оцінкою і способом життя нездоровим, в них імунітет понижений, вони мають на багато більшу імовірність захворіти на туберкульоз. На сьогодні в нас 70 ліжок. Коли я починала, було 600. Але казали, що ще було і більше", — сказала лікарка.

Оксана Комар. Суспільне Луцьк

Щодня у рентген-кабінеті центру проходять обстеження орієнтовно 60 людей. Як зазначила завідувачка відділення Валентина Мостова, сюди направляють пацієнтів з підозрою на туберкульоз.

"Це туберкульоз в легенях і великий плеврит лівобічний ексудативний плеврит, тобто, набирається рідина в плевральній порожнині. Він до нас поступає на лікування, лікується і виписується майже здоровим", — сказала лікарка.

Рентген легень. Суспільне Луцьк

Дитяча лікарка-фтизіатриня Людмила Кирилюк збільшення випадків туберкульозу серед неповнолітніх пояснює покращенням діагностики хвороби. Нині амбулаторно лікують 12-х дітей. Решта – вилікувалися й можуть відвідувати колективи.

"Туберкульоз в нас є чутливий, який лікується 6 місяців і в нас є мультирезистентний туберкульоз, який не чутливий до багатьох медикаментів - він лікується 9, 12 і буває, що 18 місяців", — сказала медикиня.

Людмила Кирилюк. Суспільне Луцьк

Лікування — дороге, але безплатне для пацієнтів, розповіла меддиректорка фтизіопульмонологічного центру Оксана Комар. Вартість лікування протитуберкульозними препаратами, з її слів, становить від 40 000 до 96 000 тисяч гривень.

"Ще є обстеження дороговартісні. Вся ця діагностика туберкульозу — дуже вартісний процес. І медикаменти для усунення побічних реакцій, супутньої патології. НСЗУ виплачує за випадки туберкульозу пацієнтів, які задекларовані, мають декларацію", 1 сказала лікарка.

Аби вчасно діагностувати хворобу, додала лікарка обласного центру контролю і профілактики хвороб Людмила Симонюк, слід звернути увагу на такі симптоми, як: кашель, що триває більш як два тижні, загальна слабкість, пітливість, підвищена температура та немотивоване зниження ваги тіла.

Довідково: Туберкульоз – це інфекційне захворювання, яке уражає абсолютно всі органи та системи організму, тобто інфекція може розповсюджуватися і стоком крові, і стоком лімфи, і бронхіальним деревом, і в лімфатичних вузлах, і в кишківнику.

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