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На Вінниччині загинув 5-річний хлопчик: у поліції назвали попередню причину
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На Вінниччині загинув 5-річний хлопчик: у поліції назвали попередню причину

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У селищі Літин, що на Вінниччині, загинув 5-річний хлопчик. Попередньо, це сталося від отруєння чадним газом. Ще трьох жінок — 28-річну мати, 76-річну прабабусю та 52-річну бабусю, госпіталізували до лікарні.

Правоохоронців вранці 21 березня викликала родичка, яка прийшла в гості до родини. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції області Інна Парфенова.

"Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за фактом смерті дитини (п.2 ч.2 ст. 115 ККУ). Буде призначено проведення ряду експертиз для встановлення остаточної причини трагедії та усіх обставин", — розповіла Інна Парфенова.

Двох дорослих спершу доправили до місцевої лікарні. Ще одну 76-річну жінку одразу ж повезли на Вінницю. "Доставлені жінки до нас близько 10години в край важкому стані, їм надавалась допомога згідно протоколів лікування, після стабілізації стану пацієнтки переведені в обласний лікувальний заклад", — сказала завідувачка відділення невідкладної допомги Літинської ЦРЛ.

Зараз 28-річна жінка, її 52-річна мама та 76-річна бабуся в обласній лікарні ім. Пирогова. Їхній стан Суспільному не коментують. З власних джерел нам відомо, старші жінки — в комі, молодша у свідомості. У хаті був і 5-ти річний хлопчик. Говорити про нього заборонили рідні.

Найімовірніше причиною трагедії стало самовільне втручання в систему видалення відпрацьованих газів, повідомили на Facebook-сторінці ДСНС Вінницької області.

Газовики,допоки ведеться розслідування, ситуацію не коментують. За цим фактом поліцією області розпочато розслідування з приміткою "нещасний випадок". Призначено проведення низки експертиз для встановлення усіх обставин.

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