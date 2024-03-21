37 перевізників відключили на три місяці від системи “ШЛЯХ” за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.

Про це повідомляє ДСБТ-УКРТРАНСБЕЗПЕКА.

Зазначається, що Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення відключити на три місяці від системи “ШЛЯХ” низку перевізників.

Така відповідальність передбачена Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57.

Повідомляється, що за матеріалами Державної прикордонної служби України, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

“Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону”, — йдеться у повідомленні.

Як стало відомо, на розгляд Комісії подали ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку ухвалять рішення.

До складу комісії Укртрансбезпеки увійшли представники: Міністерства відновлення, Державної регуляторної служби, представник Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.