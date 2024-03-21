Погрожував дитині пістолетом: черкащанин відсидить дев'ять років у в'язниці

Черкащанин, який погрожував дитині пістолетом, зв'язав ременем руки та здійснив крадіжку, проведе дев'ять років за ґратами.

Про це Суспільному розповіла речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик.

Богдана Кулик пояснила, що йдеться про жителя одного з сіл Уманського району, який мав судимість. Він разом зі спільником вдерся через вікно до житлового будинку:

"Погрожуючи пістолетом, вони зв’язали ременем руки неповнолітній дитині та викрали з хати понад пів мільйона гривень".

За її словами, апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції. Відтак 47-річного чоловіка засуджено до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення розбійного нападу, йдеться про частину 4 статті 187 КК України.

Наразі вирок суду вступив в законну силу.

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